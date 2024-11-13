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Pakistan’da feci kaza! Yolcu otobüsü nehre düştü 26 kişi öldü

Pakistan’ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan bölgesinde bir yolcu otobüsü nehre düştü. Feci kazada 26 kişi hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 11:48 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 11:48
Pakistan’da feci kaza! Yolcu otobüsü nehre düştü 26 kişi öldü

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Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde yolcu otobüsü nehre düştü. Yolcu otobüsünün karıştığı kazada 26 kişi hayatını kaybetti.

PAKİSTAN'DA FECİ KAZA

Dawn gazetesinin haberine göre, Gilgit Baltistan'ın Diamer bölgesinden polis yetkilisi Sher Khan, dün meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

26 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Khan, Pencap'ın Chakwal bölgesi istikametinde seyreden otobüsün nehre düşmesi sonucu kaybolanların öldüğünü değerlendirdiklerini dile getirerek olayda toplam 26 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Pakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde yolcu otobüsü nehre düştü. Yolcu otobüsünün karıştığı kazada 26 kişi hayatını kaybetti, Takvim ekran görüntüsüPakistan'ın Gilgit Baltistan bölgesinde yolcu otobüsü nehre düştü. Yolcu otobüsünün karıştığı kazada 26 kişi hayatını kaybetti, Takvim ekran görüntüsü

Kazanın, sürücünün yüksek hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesinden kaynaklandığını belirten Khan, otobüsün vinç yardımıyla nehirden çıkarıldığını aktardı.

Khan, cesetlerin bulunması için çalışmaların sürdüğünü ve bölge halkının da çalışmalara katıldığını söyledi.

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan'dan bir düğüne katılmak için hareket eden otobüsün dün İndus Nehri'ne düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 18'inin öldüğü bildirilmişti.

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