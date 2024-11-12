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İsrail'den alçak saldırı! Gıda yardımı bekleyen sivilleri bombaladılar

Gazze'de hız kesmeden soykırımını sürdüren İsrail bu sefer de gıda yardımı bekleyen sivilleri hedef aldı. Bina bombalı saldırı düzenleyen İsrail, çok sayıda sivili katletti.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 22:13 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 22:13
İsrail’den alçak saldırı! Gıda yardımı bekleyen sivilleri bombaladılar

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İsrail ordusunun, Gazze kentinin sahile yakın bölgesinde gıda yardım almayı bekleyen Filistinlilerin bulunduğu binayı hedef alması sonucu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin batısında, sahile yakın bir bölgede gıda yardımı almak için bekleyen çok sayıda Filistinlinin bulunduğu bir binayı bombaladı.

Saldırıda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı kaydedildi.



Bölgede çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğunu aktaran tanıklar, yaralıların bir kısmının Gazze'deki Şifa Hastanesine getirildiğini ifade etti.

Ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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