PODCAST CANLI YAYIN

Biden cilt kanseri çıktı! Teşhis kondu gizlice ameliyat oldu

ABD Başkanı Joe Biden’a cilt kanseri teşhisi konduğu ve gizlice ameliyat olduğu bildirildi. New York Times gazetesinin Biden Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kelly Scully'ye dayandırdığı haberine göre, Biden cilt kanseri lezyonları nedeniyle "mohs" ameliyatı geçirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Biden cilt kanseri çıktı! Teşhis kondu gizlice ameliyat oldu

ABD'nin elindeki yaralar ve yüzündeki izlerle sık sık gündeme gelen eski başkanı Joe Biden'ın cilt kanseri lezyonları nedeniyle ameliyat olduğu bildirildi.

Biden daha önce elindeki leke ile gündeme gelmişti, ReutersBiden daha önce elindeki leke ile gündeme gelmişti, Reuters

GİZLİCE AMELİYAT OLDU

New York Times gazetesinin Biden Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kelly Scully'ye dayandırdığı haberine göre, Biden cilt kanseri lezyonları nedeniyle "mohs" ameliyatı geçirdi.

ALNINDA YARA İZİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 82 yaşındaki Biden'ın alnında bir yara izi olduğu gözlemlendi. CNN'in konuya ilişkin haberinde ise operasyonun gerçekleştirildiği tarih açıklanmadı.

Mohs, ince deri katmanlarının kademeli çıkarılıp, kanser hücresi kalmayana kadar mikroskop altında incelendiği cerrahi ameliyat tekniği olarak biliniyor.

Biden daha önce çenesindeki iz ile gündeme gelmişti, ReutersBiden daha önce çenesindeki iz ile gündeme gelmişti, Reuters

PROSTAT KANSERİ TEŞHİSİ DE KONMUŞTU

Biden'a mayısta, kemiklerine yayıldığı belirtilen bir prostat kanseri teşhisi de konmuştu.

20 Kasım 1942 doğumlu Biden, 2021-2025 yıllarında ABD'nin 46. Başkanı olarak görev yapmıştı.

Joe Biden felç mi geçirdi? Elinde morluk, dudağında yaraJoe Biden felç mi geçirdi? Elinde morluk, dudağında yara

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Teknoloji milyarderleri Trump’ın gözüne girmeye çalışıyor! Beyaz Saray’da özel davet: Zuckerberg’e siyaset sorusu
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kızdıracak!
Türkiye'yi sarsan Savcı Ercan Kayhan cinayetinde yeni detaylar! 38 yıllık arkadaşı açıkladı: Husumet yok babalık yaptı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında tutuksuz yargılama kararı! Alaattin Köseler açıkladı: "Bu dava siyasi değil"
Meteoroloji saat verdi: 16 il listede! Toz taşınımı ve sağanak gümbür gümbür geliyor
Putin'den Zelenskiy'e bir davet daha: Yüzde yüz koruma garantisi verdi! Avrupa'ya tehdit: Hedef olursunuz
ASSAN Group’a yeni operasyon! 3 kişi gözaltına alındı
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Kıdem tazminatını artırmanın yolları: Hangi ödemeler dahil, hangi tarihler avantajlı?
CHP’nin İstanbul'daki ilçe kongreleri yapılmayacak! Seçim çalışmaları durduruldu | CHP'den itiraz: YSK'ya başvurdular
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Ankara'da sürpriz Cumhur zirvesi! Başkan Erdoğan ve Bahçeli bir araya geldi
Tiflis'te 3 gollü başlangıç! Gürcistan - Türkiye: 2-3 | MAÇ SONUCU
CHP kaynar kazan! Özel'in çamur siyaseti 102 yıllık partiyi bitiriyor! Skandallar savunuluyor iddialara cevap yok!
Başkan Erdoğan'dan Gürcistan maçı sonrası millilere tebrik telefonu
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
CHP'de 15 Eylül sancısı: Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisinde büyük hareketlilik! Özgür Özel'in planı | İşte masadaki senaryolar
Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres