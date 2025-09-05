Biden cilt kanseri çıktı! Teşhis kondu gizlice ameliyat oldu

ABD 'nin elindeki yaralar ve yüzündeki izlerle sık sık gündeme gelen eski başkanı Joe Biden 'ın cilt kanseri lezyonları nedeniyle ameliyat olduğu bildirildi.

Biden daha önce elindeki leke ile gündeme gelmişti, Reuters

GİZLİCE AMELİYAT OLDU

New York Times gazetesinin Biden Başkanlık Ofisi Sözcüsü Kelly Scully'ye dayandırdığı haberine göre, Biden cilt kanseri lezyonları nedeniyle "mohs" ameliyatı geçirdi.

ALNINDA YARA İZİ

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde 82 yaşındaki Biden'ın alnında bir yara izi olduğu gözlemlendi. CNN'in konuya ilişkin haberinde ise operasyonun gerçekleştirildiği tarih açıklanmadı.

Mohs, ince deri katmanlarının kademeli çıkarılıp, kanser hücresi kalmayana kadar mikroskop altında incelendiği cerrahi ameliyat tekniği olarak biliniyor.