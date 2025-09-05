Trump imzayı attı Pentagon'un ismini değiştirdi! Savaş mesajında Pete Hegseth detayı: Kongre onaylamadan tabelayı söktüler

Pentagon, Reuters

TRUMP DEĞİŞTİREBİLECEK Mİ?

Kongre tarafından 1789'da kurulan departmanın adının başkan tarafından tek taraflı olarak değiştirilip değiştirilemeyeceği henüz belli değil zira departmanın isminin her yeni versiyonu mevzuat yoluyla geliyor.

Bu hamlenin tam ölçekli bir isim değişikliği anlamına gelip gelmediği ya da yönetimin Hegseth'in kuruma Savaş Bakanlığı adını vermesi durumunda bile Savunma Bakanlığı'nın tarihi tabelalarının çoğunu olduğu gibi bırakıp değiştirmeyeceği de bilinmiyor.

Öte yandan Trump ve Hegseth kolları sıvadı ve Kongre onayı çıkmadan tabelaları değiştirdi.

TRUMP İLK DÖNEMİNDE DE DEĞİŞTİRMİŞTİ

Son büyük askeri komutanlık isim değişikliği de Trump döneminde gerçekleşmişti. Dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis, 2018 yılında ABD Pasifik Komutanlığı'nın isminin, Hindistan'ın ABD'nin Doğu'daki savunma stratejisindeki rolünün önemini daha iyi yansıtmak amacıyla ABD Hint-Pasifik Komutanlığı olarak değiştirileceğini duyurmuştu.