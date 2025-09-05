PODCAST CANLI YAYIN

Trump imzayı attı Pentagon'un ismini değiştirdi! Savaş mesajında Pete Hegseth detayı: Kongre onaylamadan tabelayı söktüler

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı’nın adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Oval Ofis’te düzenlenen basın toplantısında konuşan Trump, "Kazandığımız savaşlardan sonra ‘Savunma’ adını verdik, artık gerçek adıyla anacağız." dedi. Ancak Kongre onayı olmadan bu değişikliğin kalıcı olup olmayacağı belirsizliğini korusa da Trump ve Savaş Bakanı ilan ettiği Pete Hegseth tabelaları değiştirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump imzayı attı Pentagon'un ismini değiştirdi! Savaş mesajında Pete Hegseth detayı: Kongre onaylamadan tabelayı söktüler

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) adını değiştiren başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump, EPATrump, EPA

YENİ ADI SAVAŞ BAKANLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında Pentagon'un yeni yapılanmasına ilişkin yeni bir adım attıklarını duyurdu.

Trump, Savunma Bakanlığı'nın adının bundan sonra "Savaş Bakanlığı" olarak değiştirilmesini öngören bir başkanlık kararnamesine imza atarken, bunun için gerekli yasal düzenlemenin yapılması için Kongre'ye taleplerini sunacaklarını belirtti.

ABD’de Savunma Bakanlığı “Savaş Bakanlığı” oldu

SAVAŞ BAKANI PETE HEGSETH

ABD Başkanı, "Birinci Dünya Savaşı'nı kazandık, İkinci Dünya Savaşı'nı kazandık. Ondan önce ve arasında da her şeyi kazandık. Sonra bakanlığın adını Savunma Bakanlığı diye değiştirdik. Artık şimdi Savaş Bakanlığı adını veriyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, salonda bulunan Savunma Bakanı Pete Hegseth'e seslenerek, "Pete Hegseth'i Savaş Bakanı olarak çağıracağım." dedi.

Pete Hegseth, EPAPete Hegseth, EPA

BEYAZ SARAY İŞARETİ VERMİŞTİ

Yönetim haftalardır bu değişikliğin sinyalini veriyordu. Trump geçen ay Oval Ofis'te gazetecilere isim değişikliğinin çok yakında gerçekleşeceğini söylemişti. Savunma Bakanı Pete Hegseth, perşembe günü Georgia'daki Fort Benning'de yeni subaylara yaptığı mezuniyet konuşmasında, "Unvanı yarın biraz farklı olabilir, göreceğiz." dedi.

Pentagon, ReutersPentagon, Reuters

TRUMP DEĞİŞTİREBİLECEK Mİ?

Kongre tarafından 1789'da kurulan departmanın adının başkan tarafından tek taraflı olarak değiştirilip değiştirilemeyeceği henüz belli değil zira departmanın isminin her yeni versiyonu mevzuat yoluyla geliyor.

Bu hamlenin tam ölçekli bir isim değişikliği anlamına gelip gelmediği ya da yönetimin Hegseth'in kuruma Savaş Bakanlığı adını vermesi durumunda bile Savunma Bakanlığı'nın tarihi tabelalarının çoğunu olduğu gibi bırakıp değiştirmeyeceği de bilinmiyor.

Öte yandan Trump ve Hegseth kolları sıvadı ve Kongre onayı çıkmadan tabelaları değiştirdi.

TRUMP İLK DÖNEMİNDE DE DEĞİŞTİRMİŞTİ

Son büyük askeri komutanlık isim değişikliği de Trump döneminde gerçekleşmişti. Dönemin Savunma Bakanı Jim Mattis, 2018 yılında ABD Pasifik Komutanlığı'nın isminin, Hindistan'ın ABD'nin Doğu'daki savunma stratejisindeki rolünün önemini daha iyi yansıtmak amacıyla ABD Hint-Pasifik Komutanlığı olarak değiştirileceğini duyurmuştu.

Teknoloji milyarderleri Trump’ın gözüne girmeye çalışıyor! Beyaz Saray’da özel davet: Zuckerberg’e siyaset sorusuTeknoloji milyarderleri Trump’ın gözüne girmeye çalışıyor! Beyaz Saray’da özel davet: Zuckerberg’e siyaset sorusu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
App StoreApp Store Google PlayGoogle Play App GalleryApp Gallery

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın inşası tam gaz! Başkan Erdoğan 300 bininci konutun anahtarını teslim edecek
CHP'li İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında yeni ifade! Milyonlar paravan şirketlerle kaçırıldı
Can Borcu
FİNALDEYİZ! Türkiye - Japonya : 3-1 | MAÇ SONUCU
ABD’nin Kuzey Kore hezimeti: Trump Usame bin Ladin’i öldüren SEAL Team’i gönderdi! Savaşın eşiğinden döndüler
Trump imzayı attı Pentagon'un ismini değiştirdi! Savaş mesajında Pete Hegseth detayı: Kongre onaylamadan tabelayı söktüler
8 il sarı alarm listesinde! MGM'den kuvvetli yağış uyarısı: İstanbul dahil o saat aralığında şiddeti artacak
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: “Venezuela saldırıya uğrarsa...''
Acarkent'in sessiz misafirleri: Ünlülerin sitesinde fare krizi!
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
Şaçlarını siyahlatmak istedi başına gelmeyen kalmadı! Şampuanı kullandıktan sonra dayak yemişten beter oldu
İsrail Gazze’de 12 katlı binayı vurdu: Yine karargah bahanesi
Google ya fişi çekerse? Hem telif ödemiyor hem tehdit oluşturuyor... Alternatif şart
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
CHP'li Torbalı Belediye başkanından skandal! Naylon fatura işleri için şirket kurdu | 4 milyonluk kara para trafiği
Beşiktaş ve Küçükçekmece'de İETT kabusu! Motosiklet sürücüsü yaralandı
Golf sahasında G20! Trump açıkladı: Liderler Zirvesi’ni kendi tesisinde düzenleyecek
Beklenen gün geldi: Can Borcu bu akşam atv’de! İşte yeni sezona dair ipuçları...
YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Maaş zamları ve emeklilikte büyük değişiklik kapıda: Yeni Orta Vadeli Program 8 Eylül’de geliyor!