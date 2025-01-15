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Beyin cerrahından kahramanlık hikayesi: Malibu sahilindeki evini orman yangınlarından kurtardı

Chester Griffiths, ameliyat sonrası Malibu’daki evini orman yangınlarından kurtarmak için dört gün boyunca ailesiyle mücadele etti. Planlı hazırlıkları, maskeler ve hortumlarla alevleri evlerinden uzak tutmalarını sağladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Beyin cerrahından kahramanlık hikayesi: Malibu sahilindeki evini orman yangınlarından kurtardı

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    Chester Griffiths, beyin ameliyatını tamamladıktan sonra arabasına binip Los Angeles'ın bir ucundan diğerine giderek Malibu sahilindeki evini şehrin dört bir yanını saran orman yangınlarından kurtardı. 62 yaşındaki adamın yıllardır hazırladığı senaryo buydu: Eğitimini almış, yangın hortumlarını temin etmiş, oğluna ve komşusuna yapılacaklar hakkında bilgi vermişti. Artık bunu pratiğe dökmenin zamanı gelmişti. N95 yüz maskeleri, itfaiye hortumları ve küreklerle donatılan üçlü, dört gün beş gece boyunca yangını evlerinden ve sokaklarından uzak tutmayı başardı.

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