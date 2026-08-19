Ukrayna'da kabine revizyonu: Yeni savunma bakanı göreve başladı

Ukrayna Parlamentosu, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından aday gösterilen Yevgeni Khmara'nın Savunma Bakanı olarak atanmasını onayladı.

Parlamentonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığına aday gösterilen Khmara'nın onaylanması için oylamanın yapıldığı belirtildi.

SAVUNMA BAKANI DEĞİŞTİ

Açıklamada, oturuma katılan 334 milletvekilinden 312'sinin "evet" oyu, 2 milletvekilinin ise "hayır" oyu kullandığı, böylece yeni Savunma Bakanı olarak Khmara'nın onaylandığı bildirildi.

Parlamentodan yapılan diğer bir açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'nın görevine devam etmesi için de oylama yapıldı.

Oturuma katılan 325 milletvekilinden 266'sı "evet" oyu kullanarak Sybiha'yı tekrar Dışişleri Bakanı olarak onayladı.

Ukrayna anayasasına göre, savunma ve dışişleri bakanı adayları doğrudan Ukrayna Devlet Başkanı tarafından seçildikleri ve parlamentoya ayrı olarak sunuldukları için oylamaları da ayrı yapılıyor.

Öte yandan, yerel sosyal medya hesaplarından yayınlanan görsellere göre, eski Savunma Bakanı Mykhailo Fedorov'un temmuz ayında görevden alınmasına karşı başkent Kiev'in merkezinde protesto gösterisi düzenlendi.

Fedorov'u destekleyen bir grup vatandaş, Khmara'nın onaylanmasını protesto etti.