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Beyaz Saray’dan Joe Biden açıklaması! ABD Başkanı Parkinson mu? Ünlü oyuncudan ilginç destek: Altına s*çsa bile...

Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Joe Biden’ın Parkinson hastası olduğuna ilişkin iddialara cevap geldi. New York Post’un Parkinson uzmanı Dr. Kevin Cannard’ın Biden’ın doktoru ile defalarca görüştüğünü iddia etmesinin ardından Beyaz Saray’dan Başkan’ın hastalığı ile ilgili ilk açıklama yapıldı. Biden'ın bilişsel yetenelerinin köreldiğine dair her gün yeni bir açıklama yapılırken ünlü oyuncu Whoopi Goldberg'den ise Başkan'a ilginç bir destek geldi. Goldberg, "Altına s*çsa bile" Biden'ı destekleyeceğini söyledi. Peki, Biden Parkinson hastası mı? İşte detaylar…

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 09:38 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 10:45
Beyaz Saray’dan Joe Biden açıklaması! ABD Başkanı Parkinson mu? Ünlü oyuncudan ilginç destek: Altına s*çsa bile...

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ABD Başkanı Joe Biden hakkındaki Parkinson iddialarının ardından Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Beyaz Saray, Biden'ın Parkinson tedavisi gördüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

ABD Başkanı Joe BidenABD Başkanı Joe Biden

"ALTINA S*ÇMIŞ OLSA BİLE…"

Biden hakkındaki iddialar her geçen gün daha da artarken ünlü oyuncu Whoopi Goldberg'den Başkan'a ilginç bir destek geldi. Goldberg "Altına yapmış olması umurumda değil, bir cümleyi bir araya getirememesi umurumda değil. Bana bu işi yapamayacağını gösterin, ben de tamam, belki de gitme zamanı gelmiştir diyeyim" şeklinde konuştu.

ABD gazetesi New York Post, geçtiğimiz günlerde Parkinson konusunda uzmanlaşmış olan Nörolog Dr. Kevin Cannard'ın Beyaz Saray'ı defalarca ziyaret ettiğini ve Biden'ın doktoru ile görüştüğünü belirtti.

Beyaz Saray’da gizli görüşme! Doktorlar defalarca bir araya geldi: Joe Biden’ın hastalığını örtbas ediyorlarBeyaz Saray’da gizli görüşme! Doktorlar defalarca bir araya geldi: Joe Biden’ın hastalığını örtbas ediyorlar

BEYAZ SARAY'DAN PARKINSON AÇIKLAMASI

ABD basınında hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış ve yakın zamanda Parkinson üzerine bir makale yayınlamış olan Nörolog Dr. Kevin Cannard'ın geçtiğimiz yazdan bu yıl ilkbahara kadar Beyaz Saray'ı sekiz kez ziyaret ettiğine dair çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray açıklama yaptı.

NÖROLOG ZİYARETİ YALAN MI?

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında Cannard'ın ziyareti ile ilgili konuşmayı reddetti ve herkesin mahremiyetine saygı göstermek istediğini söyledi. Jean-Pierre, Biden'ın yıllık fiziksel muayeneleriyle bağlantılı olarak üç kez bir nöroloğa göründüğünü belirtirken Başkan'ın Parkinson tedavisi görmediğini açıkladı.

Biden'ın Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasındaki performansından bu yana bilişsel kabiliyetlerini kaybettiğine yönelik iddialar her geçen gün artıyor.

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