Biden hakkındaki iddialar her geçen gün daha da artarken ünlü oyuncu Whoopi Goldberg'den Başkan'a ilginç bir destek geldi. Goldberg "Altına yapmış olması umurumda değil, bir cümleyi bir araya getirememesi umurumda değil. Bana bu işi yapamayacağını gösterin, ben de tamam, belki de gitme zamanı gelmiştir diyeyim" şeklinde konuştu.

ABD gazetesi New York Post, geçtiğimiz günlerde Parkinson konusunda uzmanlaşmış olan Nörolog Dr. Kevin Cannard'ın Beyaz Saray'ı defalarca ziyaret ettiğini ve Biden'ın doktoru ile görüştüğünü belirtti.

BEYAZ SARAY'DAN PARKINSON AÇIKLAMASI

ABD basınında hareket bozuklukları konusunda uzmanlaşmış ve yakın zamanda Parkinson üzerine bir makale yayınlamış olan Nörolog Dr. Kevin Cannard'ın geçtiğimiz yazdan bu yıl ilkbahara kadar Beyaz Saray'ı sekiz kez ziyaret ettiğine dair çıkan haberlerin ardından Beyaz Saray açıklama yaptı.

NÖROLOG ZİYARETİ YALAN MI?

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında Cannard'ın ziyareti ile ilgili konuşmayı reddetti ve herkesin mahremiyetine saygı göstermek istediğini söyledi. Jean-Pierre, Biden'ın yıllık fiziksel muayeneleriyle bağlantılı olarak üç kez bir nöroloğa göründüğünü belirtirken Başkan'ın Parkinson tedavisi görmediğini açıkladı.

Biden'ın Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump ile 27 Haziran'da katıldığı canlı yayın tartışmasındaki performansından bu yana bilişsel kabiliyetlerini kaybettiğine yönelik iddialar her geçen gün artıyor.