Çin nükleer denizaltısı tersanede battı: Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Asya Pasifik'te tansiyon günden güne artarken ABD ile Çin arasında da nükleer savaş iddiaları devam ediyor.
Planet Labs'ın Haziran ayındaki uydu görüntüleri, 15 Haziran 2024'te Çin'in Wuhan Shi kentindeki Wuchang tersanesindeki vinçleri gösteriyor, New York Post
ÇİN NÜKLEER DENİZALTISI TERSANEDE BATTI
Çin ABD'nin deniz gücüne rakip bir donanma inşa ederken yeni nesil nükleer güçle çalışan saldırı denizaltılarının ilki olan Zhou sınıfı denizaltının geçtiğimiz bahar aylarında Wuhan yakınlarındaki bir tersanede battığı ortaya çıktı.
Nükleer denizaltılar, Çin'in halihazırda işlettiği geleneksel denizaltılardan daha uzun ve daha yüksek hızlarda uçma kapasitesine sahip. Zhou sınıfı gibi saldırı denizaltıları, ABD uçak gemisi grupları da dahil olmak üzere düşman gemilerini sessizce takip edip saldırmak ve tespit edilmeden uzaklaşmak üzere tasarlandı.
Nükleer güçle çalışan yeni bir saldırı denizaltısı sınıfının ilki olan Çin Zhou sınıfı, Mayıs sonu ya da Haziran başında Wuhan yakınlarındaki bir tersanede battı, New York Post
PENTAGON RAPORUNDA ORTAYA ÇIKMIŞTI
Denizaltının, geçen yıl Pentagon'un Çin'in askeri gücüyle ilgili raporunda ana hatlarıyla belirtilen Çin'in yeni filosunun bir parçası olabileceği belirtiliyor.
TAYVAN PLANI
Çin'in Tayvan'ı işgal planları kapsamında denizaltılar, donanma gemileri ve uçak gemileri geliştirdiği öne sürülüyor.
Demokrasileri Savunma Vakfı kıdemli üyesi Emekli Tümamiral Mark Montgomery, The New York Post'a denizaltının başarısızlığının "Çin için gerçek bir aksilik olacağını çünkü sınıftaki ilk geminin esasen gemilerin izleyeceği yolu belirlediğini" söyledi ve "Bu geminin onarımında yaşanacak gecikmeler, bundan sonraki denizaltı üretimine sekte vuracaktır" dedi.
ABD VE SOVYET DENİZALTILARI DA BATMIŞTI
Montgomery, böyle bir üretim sorununun duyulmamış bir şey olmadığını, 1960'lı ve 1970'li yıllarda ABD ve Sovyet denizaltılarının limanda beklerken battığını da belirtti.
UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE ORTAYA ÇIKTI
Olay ilk olarak temmuz ayında, Wuchang Tersanesi'nde meydana gelen garip hareketleri fark eden eski bir ABD denizaltı subayı ve Yeni Amerikan Güvenliği Merkezi üyesi olan Thomas Shugart tarafından dile getirilmişti.
Shugart, tersaneye yerleştirilen yeni bir denizaltının ticari uydu görüntülerini inceledi; yüzen vinçlerin gelişi bir şeylerin ters gittiğini gösteriyordu.
Planet Labs'ın Haziran ayına ait uydu görüntüleri 15 Haziran 2024 tarihinde Çin'in Wuhan Shi kentindeki Wuchang tersanesindeki vinçleri gösteriyor, New York Post
DENİZALTI NÜKLEER YAKIT TAŞIYOR MUYDU?
Uydu fotoğraflarına göre, Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi tarafından inşa edilen denizaltı, vinçler gelmeden önce mayıs ayı sonlarında Yangtze Nehri'nde yüzüyordu.
Denizaltının neden battığı, can kaybı olup olmadığı ve olay sırasında nükleer yakıt taşıyıp taşımadığı henüz bilinmiyor.
Amerikalı yetkililer WSJ'ye, Çinli yetkililerin yakındaki suda radyasyon testi yaptıklarına dair bir işaret olmadığını söyledi.