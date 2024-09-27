Çin nükleer denizaltısı tersanede battı: Uydu görüntüleri ortaya çıkardı

Asya Pasifik'te tansiyon günden güne artarken ABD ile Çin arasında da nükleer savaş iddiaları devam ediyor.

Planet Labs'ın Haziran ayındaki uydu görüntüleri, 15 Haziran 2024'te Çin'in Wuhan Shi kentindeki Wuchang tersanesindeki vinçleri gösteriyor, New York Post

ÇİN NÜKLEER DENİZALTISI TERSANEDE BATTI

Çin ABD'nin deniz gücüne rakip bir donanma inşa ederken yeni nesil nükleer güçle çalışan saldırı denizaltılarının ilki olan Zhou sınıfı denizaltının geçtiğimiz bahar aylarında Wuhan yakınlarındaki bir tersanede battığı ortaya çıktı.

Nükleer denizaltılar, Çin'in halihazırda işlettiği geleneksel denizaltılardan daha uzun ve daha yüksek hızlarda uçma kapasitesine sahip. Zhou sınıfı gibi saldırı denizaltıları, ABD uçak gemisi grupları da dahil olmak üzere düşman gemilerini sessizce takip edip saldırmak ve tespit edilmeden uzaklaşmak üzere tasarlandı.

Nükleer güçle çalışan yeni bir saldırı denizaltısı sınıfının ilki olan Çin Zhou sınıfı, Mayıs sonu ya da Haziran başında Wuhan yakınlarındaki bir tersanede battı, New York Post