Beyaz Saray’da küfürler havada uçuştu! Trump Zelenskiy’den teslim olmasını isterken haritaları fırlattı!

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Cuma günü Beyaz Saray’da gerçekleşen görüşmenin detayları ortaya çıktı. Financial Times'ın haberine göre, sık sık bağırış çağırışlara sahne olan toplantıda Trump küfür etti ve Ukrayna cephesinin haritalarını çöpe attı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin geçen hafta basına kapalı görüşmesinde tansiyonun hiç olmadığı kadar yükseldiği bildirildi.

TRUMP SÜREKLİ KÜFÜR ETTİ!

Financial Times gazetesi Avrupalı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Trump'ın zirve boyunca sürekli küfür ettiğini, cephe hattının haritalarını görmekten yorulduğunu ve Putin'in bir gün önce kendisine telefonla ilettiği mesajları tekrarladığını aktardı.

TRUMP'TAN TESLİM OLUN TALEBİ

İddiaya göre Trump, Rus ekonomisinin harika olduğunu, Tomahawk füzelerini göndermeyi reddettiğini ve Zelenski'nin Moskova'nın teslim olma şartlarını kabul etmesini talep etti.

ZELENSKİY'E "YOK OLABİLİRSİNİZ" UYARISI!

Trump'ın ayrıca anlaşma sağlanamaması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı "yok edebileceği" konusunda uyardığı iddia edildi.

Habere göre Trump, Zelenski'ye, Putin'in savaşı sona erdirme şartlarını kabul etmesi için baskı yaptı.

Bu şartlar, özünde Ukrayna'nın teslim olması anlamına geliyor ve Kiev'in Donbas bölgesinde hâlâ elinde tuttuğu topraklardan tamamen çekilmesini de içeriyor.

