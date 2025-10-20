Beyaz Saray’da küfürler havada uçuştu! Trump Zelenskiy’den teslim olmasını isterken haritaları fırlattı!

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin geçen hafta basına kapalı görüşmesinde tansiyonun hiç olmadığı kadar yükseldiği bildirildi.
TRUMP SÜREKLİ KÜFÜR ETTİ!
Financial Times gazetesi Avrupalı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Trump'ın zirve boyunca sürekli küfür ettiğini, cephe hattının haritalarını görmekten yorulduğunu ve Putin'in bir gün önce kendisine telefonla ilettiği mesajları tekrarladığını aktardı.
TRUMP'TAN TESLİM OLUN TALEBİ
İddiaya göre Trump, Rus ekonomisinin harika olduğunu, Tomahawk füzelerini göndermeyi reddettiğini ve Zelenski'nin Moskova'nın teslim olma şartlarını kabul etmesini talep etti.
ZELENSKİY'E "YOK OLABİLİRSİNİZ" UYARISI!
Trump'ın ayrıca anlaşma sağlanamaması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı "yok edebileceği" konusunda uyardığı iddia edildi.
Habere göre Trump, Zelenski'ye, Putin'in savaşı sona erdirme şartlarını kabul etmesi için baskı yaptı.