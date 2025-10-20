Beyaz Saray’da küfürler havada uçuştu! Trump Zelenskiy’den teslim olmasını isterken haritaları fırlattı!

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin geçen hafta basına kapalı görüşmesinde tansiyonun hiç olmadığı kadar yükseldiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında bu senenin başında Beyaz Saray'da yapılan gergin toplantıdan bir fotoğraf (Reuters) TRUMP SÜREKLİ KÜFÜR ETTİ! Financial Times gazetesi Avrupalı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Trump'ın zirve boyunca sürekli küfür ettiğini, cephe hattının haritalarını görmekten yorulduğunu ve Putin'in bir gün önce kendisine telefonla ilettiği mesajları tekrarladığını aktardı.