İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus mevkidası Vladimir Putin'in Alaska'daki zirvenin ardından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapmayı planladıkları zirve öncesinde "Putin-Trump Tüneli" önerisi gündeme bomba gibi düştü.
GÜNDEM PUTİN-TRUMP TÜNELİ
Kremlin'in yatırım elçisi Kirill Dmitriev, X hesabından yaptığı paylaşımda ABD ile Rusya'yı birbirine bağlayacak bir tünel önerisinde bulundu ve ismini "Putin-Trump Tüneli" olarak belirledi.
DMİTRİEV MUSK'I ÖNERDİ
ABD-Rusya birliğini simgeleyeceğini düşündüğü tünelin maliyetinin 65 milyar doların üzerinde olacağını belirten Dmitriev, Elon MUsk'ın Boring Company şirketinin bunu 8 milyar doların altına indirebileceğini yazdı ve "Birlikte bir gelecek inşa edelim" dedi.
Dmitriev tünel fikrini Putin'in Trump ile telefonda görüşmesinin ve Ukrayna'daki savaşı durdurmanın bir yolunu aramak üzere Budapeşte'de buluşmayı kabul etmesinin ardından ortaya attı.