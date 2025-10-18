İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı

Trump ve Zelenskiy, AFP

ZELENSKİY BEĞENMEDİ BEYAZ SARAY'DA KAHKAHA TUFANI KOPTU

Trump dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Bir muhabirin tünel konusundaki fikrini sorması üzerine fikri ilginç olarak nitelendirdiğini söyledi ve Zelenskiy'e düşüncesini sordu. Ukrayna lideri, "Bu fikirden memnun değilim" deyince ABD tarafında kahkaha tufanı koptu.

En dar noktada 82 km genişliğindeki Bering Boğazı, Rusya'nın uçsuz bucaksız ve seyrek nüfuslu Çukotka bölgesini Alaska'dan ayırıyor. Bu bölgeleri birbirine bağlama fikirleri en az 150 yıldır mevcut. Biri Rusya'ya, diğeri ABD'ye ait olan küçük Diomede adaları, boğazın ortasında, aralarında sadece 4 km mesafeyle yer alıyor.