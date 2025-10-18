PODCAST CANLI YAYIN

İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy’i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray’da kahkaha tufanı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in Macaristan’da düzenlemeyi planladıkları ikinci zirve öncesi Rusya’dan gelen bir öneri gündeme damga vurdu. Kremlin’in yatırım elçisi Kirill Dmitriev, ABD ile Rusya’yı birbirine bağlayacak “Putin-Trump Tüneli” önerisinde bulundu. Beyaz Saray’da Trump ile bir araya gelen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise tünel fikrine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rus mevkidası Vladimir Putin'in Alaska'daki zirvenin ardından Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yapmayı planladıkları zirve öncesinde "Putin-Trump Tüneli" önerisi gündeme bomba gibi düştü.

Dmitriev paylaşımı

Kremlin'in yatırım elçisi Kirill Dmitriev, X hesabından yaptığı paylaşımda ABD ile Rusya'yı birbirine bağlayacak bir tünel önerisinde bulundu ve ismini "Putin-Trump Tüneli" olarak belirledi.

Putin ve Trump

ABD-Rusya birliğini simgeleyeceğini düşündüğü tünelin maliyetinin 65 milyar doların üzerinde olacağını belirten Dmitriev, Elon MUsk'ın Boring Company şirketinin bunu 8 milyar doların altına indirebileceğini yazdı ve "Birlikte bir gelecek inşa edelim" dedi.

Dmitriev tünel fikrini Putin'in Trump ile telefonda görüşmesinin ve Ukrayna'daki savaşı durdurmanın bir yolunu aramak üzere Budapeşte'de buluşmayı kabul etmesinin ardından ortaya attı.

Trump ve Zelenskiy

ZELENSKİY BEĞENMEDİ BEYAZ SARAY'DA KAHKAHA TUFANI KOPTU

Trump dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Bir muhabirin tünel konusundaki fikrini sorması üzerine fikri ilginç olarak nitelendirdiğini söyledi ve Zelenskiy'e düşüncesini sordu. Ukrayna lideri, "Bu fikirden memnun değilim" deyince ABD tarafında kahkaha tufanı koptu.

En dar noktada 82 km genişliğindeki Bering Boğazı, Rusya'nın uçsuz bucaksız ve seyrek nüfuslu Çukotka bölgesini Alaska'dan ayırıyor. Bu bölgeleri birbirine bağlama fikirleri en az 150 yıldır mevcut. Biri Rusya'ya, diğeri ABD'ye ait olan küçük Diomede adaları, boğazın ortasında, aralarında sadece 4 km mesafeyle yer alıyor.

İkinci zirve öncesi Putin-Trump Tüneli bombası! Zelenskiy'i rahatsız eden Rus önerisi: Beyaz Saray'da kahkaha tufanı
