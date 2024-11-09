Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım’da Beyaz Saray’da bir araya gelecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın daveti üzerine Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım'da 11.00'de Oval Ofis'te bir araya gelecekler." ifaelerini kullandı.

Joe Biden ile 47. Başkan seçilen Donald Trump'ın, 13 Kasım’da görüşecek (Fotoğraf: AA)

DETAYLAR İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, toplantıya ilişkin daha fazla detayın ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtti.

ABD'de, halef ile selef başkanlar arasında geleneksel olarak yapılan görüşmeler, Trump'ın kaybettiği 2020 seçimlerinden sonra yapılmamıştı.