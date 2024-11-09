Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım’da Beyaz Saray’da bir araya gelecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın daveti üzerine Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım'da 11.00'de Oval Ofis'te bir araya gelecekler." ifaelerini kullandı.
DETAYLAR İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, toplantıya ilişkin daha fazla detayın ilerleyen günlerde açıklanacağını belirtti.
ABD'de, halef ile selef başkanlar arasında geleneksel olarak yapılan görüşmeler, Trump'ın kaybettiği 2020 seçimlerinden sonra yapılmamıştı.