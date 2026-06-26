Beşinci turda sonuç çıktı: ABD arabuluculuğunda İsrail-Lübnan anlaşması imzalandı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ABD, İsrail ve Lübnan'dan müzakereciler beşinci tur diplomatik görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı.

İmzalanan çerçeve anlaşmanın taraflar arasındaki ihtilaflı başlıkların çözümüne yönelik diplomatik sürecin ilk adımı olduğu belirtildi.

Görüşmelerde, İsrail güçlerinin işgal ettikleri bölgelerin bir kısmını Lübnan ordusuna devretmesini öngören ABD destekli teklif ele alındı.

Lübnan, İsrail güçlerinin tamamen çekilmesini talep ederken, İsrail çekilmeyi Hizbullah'ın silahsızlandırılması şartına bağladı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, anlaşmanın ilk adım olduğunu ve sürecin henüz başında olduklarını belirtti.

ABD, İsrail ve Lübnan'dan müzakereciler, beşinci tur diplomatik görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. İmzalanan çerçeve anlaşmanın, taraflar arasındaki ihtilaflı başlıkların çözümüne yönelik diplomatik sürecin ilk adımı olduğu belirtildi.