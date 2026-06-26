Beşinci turda anlaşma! İsrail ve Lübnan ABD'de üçlü çerçeve anlaşmasına imza attı
ABD, İsrail ve Lübnan’dan müzakereciler, beşinci tur diplomatik görüşmelerin ardından üçlü çerçeve anlaşmasına imza attı. Anlaşmanın, İsrail güçlerinin çekilmesi ve sınır hattındaki güvenlik başlıkları dahil olmak üzere taraflar arasındaki ihtilafların çözümüne yönelik diplomatik sürecin ilk adımı olduğu belirtildi.
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- ABD, İsrail ve Lübnan müzakerecileri beşinci tur diplomatik görüşmelerin ardından çerçeve anlaşma imzaladı.
- Görüşmelerde İsrail güçlerinin işgal ettikleri bölgelerin bir kısmını Lübnan ordusuna devretmesini öngören ABD destekli teklif ele alındı.
- Lübnan tarafı İsrail güçlerinin topraklarından tamamen çekilmesini talep etti.
- İsrail tarafı çekilmeyi Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması ve sınır hattında yeniden askeri varlık oluşturmaması şartına bağladı.
- ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio imzalanan anlaşmanın ilk adım olduğunu ve önlerinde çok iş bulunduğunu belirtti.
ABD, İsrail ve Lübnan'dan müzakereciler, beşinci tur diplomatik görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. İmzalanan çerçeve anlaşmanın, taraflar arasındaki ihtilaflı başlıkların çözümüne yönelik diplomatik sürecin ilk adımı olduğu belirtildi.
İSRAİL GÜÇLERİNİN ÇEKİLMESİ MASADA
Görüşmelerde, İsrail güçlerinin işgal ettikleri bölgelerin bir kısmını Lübnan ordusuna devretmesini öngören ABD destekli teklif de ele alındı.
Müzakere sürecinin başında Lübnan tarafı, İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından tamamen çekilmesini talep etti. İsrail tarafının ise herhangi bir çekilmeyi, Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması ve sınır hattında yeniden askeri varlık oluşturmaması yönünde güvence verilmesi şartına bağladığı aktarıldı.
RUBİO: İLK ADIM BAZEN EN ZOR OLANIDIR
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, imza töreninde yaptığı açıklamada sürecin henüz başında olduklarını vurguladı.
Rubio, "Bu, başlangıcın başlangıcı," dedi. "Önümüzde çok iş var. Bugün ilk adım. İlk adım bazen en zor olanıdır."
Anlaşmanın ardından taraflar arasında diplomatik görüşmelerin devam etmesi bekleniyor.
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