Sednaya Hapishanesi nerede, neler yaşandı? Sednaya Hapishanesi’nde kimler tutuluyor? İşkence ve infazlar...

(Anadolu Ajansı) Sednaya'daki Koşullar ve İnsan Hakları İhlalleri Yer Altı Hücrelerinde Yaşananlar

Beyaz Baretliler tarafından yapılan açıklamalara göre, hapishanedeki yer altı hücrelerinde koşullar son derece kötü. Mahkumlar, yetersiz havalandırma ve dar alanlarda, ölüm tehlikesiyle burun buruna yaşıyor. Hücrelerdeki havasızlık, mahkumların sağlık durumunu hızla kötüleştiriyor. Ayrıca, bu hücrelerdeki mahkumların güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği ve onlara ulaşabilmek için hapishanenin kapılarının elektronik sistemlerle açılmasının gerektiği belirtiliyor.

(Anadolu Ajansı) Sistematik İşkence ve Keyfi İnfazlar

Sednaya Hapishanesi, rejimin işkence politikalarının en merkezi noktalarından biri olarak tanımlanır. Birçok tanık, yer altı hücrelerinin, rejimin muhaliflerine yönelik sistematik işkencelerinin merkezi haline geldiğini ifade etmiştir. İnsan hakları örgütleri, hapishanedeki mahkumlara yönelik uygulanan işkenceleri, kötü muameleleri ve keyfi infazları defalarca rapor etmiştir. Bu durum, Suriye'deki siyasi tutuklamaların ve insan hakları ihlallerinin simgesi olmuştur. Sednaya Hapishanesi'nde Büyük Kurtuluş: Beyaz Baretliler Sednaya'nın Yer Altı Katlarına Ulaşmak İçin Çalışıyor Suriye'nin başkenti Şam'da, Beyaz Baretliler olarak bilinen Suriye Sivil Savunması ekipleri, Esad rejiminin işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde önemli bir kurtarma operasyonuna imza atıyor. Ekipler, hapishanenin gizli yer altı katlarına ulaşarak, uzun yıllardır tutulan ve işkenceye uğrayan tutsakları kurtarmak için yoğun çaba harcıyor.

(Takvim Foto Arşiv) Sednaya Hapishanesi'nin Kararmış Geçmişi Sednaya, Şam'a 30 kilometre uzaklıkta bulunan ve uzun yıllar boyunca Suriye'deki en korkulan cezaevlerinden biri olmuştur. Uluslararası raporlar, bu hapishanenin Esad rejiminin işkenceleri, toplu idamları ve insanlık dışı koşullarıyla ünlü olduğunu ortaya koyuyor. 2011 yılından sonra rejime karşı gösterilerde yer alan binlerce kişi burada alıkonulmuş ve sistematik işkencelere maruz kalmıştır. Beyaz Baretliler Suriye'de Bir Kurtuluş Mücadelesi Veriyor Beyaz Baretliler, özellikle işkence ve insan hakları ihlalleriyle anılan Sednaya Hapishanesi'nde, yer altı katlarındaki tutsakların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor. Beyaz Baretliler Başkanı Raid Salih, bu operasyona 5 uzman ekibin gönderildiğini belirtti. Ayrıca, hapishanenin düzenine hakim 2 rehberin de ekibe yardımcı olduğu ifade edildi. Salih, özellikle havalandırma yetersizliği nedeniyle zor durumda olan tutsakların kurtarılması gerektiğini vurguladı.

(Takvim Foto Arşiv) Elektronik Kapıların Açılması Gerekiyor Beyaz Baretliler, hapishanenin yer altı katlarındaki tutsakları kurtarmak için elektronik kapıların açılması gerektiğini belirtiyor. Kameralardan görülen tutsakların serbest bırakılması için bu kapıların açılması hayati bir önem taşıyor. Ancak, eski rejim askerlerinin ve cezaevi çalışanlarının kapıların şifrelerine sahip oldukları belirtiliyor ve bu kişilere yönelik çağrılar yapılıyor. Sednaya'dan Kurtarılanlar: Annelere ve Çocuklara Kucak Açılıyor Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Sednaya'dan özgürlüğüne kavuşan kişilerin yaşadıkları duygusal anlar yer alıyor. Kurtarılanların arasında annesiyle birlikte serbest bırakılan küçük çocuklar da bulunuyor. Bazı eski tutsakların, işkenceler nedeniyle sürünerek çıktığı görülüyor. Sednaya'dan salıverilen kadınlar ise, "Esad düştü, korkmayın!" şeklinde cesaretlendiriliyor. Uluslararası Toplumun Tepkisi Uluslararası Af Örgütü, Sednaya'daki işkenceleri ve öldürme yöntemlerini insanlığa karşı suç olarak tanımıştı. 2011 ile 2015 yılları arasında, her hafta yaklaşık 50 kişinin toplu idam edilmesi ve düzenli olarak tutsakların işkenceye tabi tutulması, Esad rejiminin uyguladığı baskının boyutlarını gözler önüne seriyor.

(Anadolu Ajansı) "Sezar Fotoğrafları": İşkencenin Kanıtları Beyaz Baretliler'in operasyonunun arka planında, Sezar fotoğrafları olarak bilinen ve Suriye rejiminin işlediği savaş suçlarını ortaya koyan fotoğraflar bulunuyor. Esad rejiminin iç savaş boyunca gerçekleştirdiği işkenceleri ve öldürmeleri kanıtlayan bu fotoğraflar, Sednaya'daki zulmü bir kez daha gözler önüne seriyor. Suriye'deki bu trajik tablo, dünya genelinde büyük tepki uyandırmaya devam ederken, Sednaya'dan kurtarılan tutsakların özgürlüğe kavuşması, hâlâ büyük bir umudu simgeliyor. Beyaz Baretliler ve diğer kurtarma ekipleri, her geçen gün daha fazla canı kurtarabilmek için çalışıyor.