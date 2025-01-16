THY’den flaş Suriye kararı! İran ve İsrail vatandaşlarını taşımayacak

Buna göre Suriye 'ye seyahat edecek yolcular için Suriye Arap Cumhuriyeti makamlarınca bir dizi karar alındı. Karara göre, İsrail ve Iran vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları ülkeye giriş yapabilecek.

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Suriye vatandaşlarının Suriye uyruklu olduğunu gösteren bir belge ibrazı gerekecek. Lübnan vatandaşları ise anne veya babalarının Suriye vatandaşı olması halinde veya başka bir ülkede oturum hakkı ya da vizesi olması halinde ülkeye giriş yapabilecek.