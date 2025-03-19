Bebek katili İsrail kana doymuyor: Ateşkesi bozup Gazzeliler’i bombardımana tuttu!

İsrail, ateşkesi bozup Gazze'ye bomba yağdırdı. Soykırımcı Netanyahu'nun kan emici ekibi, 5 saat süren saldırılar sonucu çoğu çocuk 413 masumun daha canını aldı. Vahşete ABD'den destek açıklaması gelirken, dünya yine sessiz kaldı.

İsrail, dün sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne bomba yağdırdı. Saldırılarda en az 413 kişi hayatını kaybederken 562 Filistinli yaralandı. Ölenlerin büyük bir kısmının yine çocuklar, kadınlar ve yaşlıların olduğu açıklandı. Yaklaşık 20'den fazla uçakla yapılan bombalı saldırının, 5 saat sürdüğü anlaşıldı. Bombardıman, Gazze Şehri, Refah ve Han Yunus'ta yoğunlaştı.



Gazze İçişleri Bakan Yardımcısı ve bölgedeki en üst düzey Hamas güvenlik yetkilisi Mahmud Ebu Vafah'ın da düzenlenen saldırılarda öldüğü vurgulandı. İsrail'in bombaladığı yerlerin başında tamamen sivillerin sığındığı ve çocukların bulunduğu alanlar ve okullar olduğu hatırlatıldı. Şifa Hastanesi'nin bahçesinin de cansız bedenlerle dolduğu ortaya çıktı.



KATLİAM ÇETESİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu katliam şebekesinin tüm insani değerlere düşman olduğu ve hiçbir anlaşmaya sadık kalmayacağı açıktır. Bu katliam şebekesinin yargılanmalı ve cezalandırılmalıdır" dedi.



Yakıt ve tıbbi malzeme eksikliğinden dolayı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin yüzde 80'ini hizmet veremiyordu.

BM UNICEF sözcüsü Rosalia Bollen, "Herkes için zor bir geceydi" dedi.

İsrail ordusu haritayla Gazze'deki Filistinliler için zorla göç emirleri yayınladı.

Beyaz Saray: İsrail'in saldırılarla ilgili Trump yönetimine danıştığını açıkladı.

Hamas: Saldırılar, ateşkesi bozma kararı, rehineleri ölüme terk etme kararıdır.

Al JAZEERA: İsrail medyasına göre, bu saldırıyı gerçekleştirme kararı bir hafta önce alındı.

İsrail'in 5 saat süren saldırısında çok sayıda bina yerle bir oldu.