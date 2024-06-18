İtalya’da sağ iktidarın ’Başbakanlık Reformu’ ilk sınavını geçti! Siyasi iktidarsızlığın anahtarı olarak görülüyordu...

İtalya 'da sağ koalisyon iktidarının hazırladığı "başbakanlık reformu" olarak anılan anayasa reformu, parlamentonun üst kanadı olan Senato'daki oylamada kabul edilerek, yasama sürecinde ilk onayını aldı.

Son 79 yılda 68 hükümetin kurulduğu ülkede, 2022'deki seçimleri kazanarak iktidara gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon ittifakının, seçim vaadi olan ve siyasi istikrarsızlığa çözüm önerisi olarak hazırladığı "başbakanlık reformu", çift meclisli parlamenter sistemle yönetilen ülkenin yasama sürecindeki ilk sınavından bugün geçti.

HÜKÜMETİN DÜŞMESİ DURUMUNDA ERKEN SEÇİME GİDİLECEK

Başbakanın doğrudan ve sadece halk tarafından seçilmesini dolayısıyla hükümet düştüğünde, dışarıdan teknokrat birinin başbakan olmasına kapıyı kapatarak doğrudan erken seçimlere gidilmesini öngören reform, görevdeki başbakanın ölümü ya da görevini yapamayacak durumda sakat kalması gibi hallerde ise Cumhurbaşkanlığına bir kereliğine meclise seçilmiş bir isme hükümet kurma görevi hakkı tanıyor.

Ayrıca söz konusu reform, sadece cumhurbaşkanının atayabildiği "hayat boyu senatör" makamının da lağvedilmesini öngörüyor.