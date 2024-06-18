ABD’den İsrail’e destek paketi! F-15’lere onay çıktı: Beyaz Saray en büyük silah satışına hazırlanıyor

İsrail Gazze'de soykırıma devam ederken ABD, Tel Aviv'e milyarlarca dolarlık silah satışını onayladı.

Temsilciler Meclisi ve Senato'daki iki kilit Demokrat, değeri 18 milyar dolardan fazla olan 50 F-15 savaş uçağı da dahil olmak üzere İsrail'e büyük bir silah satışına imza attı.

ABD'ye dünyanın dört bir yanından İsrail'e yönelik yardımları tamamen bitirmesi, Gazze'de ateşkesi sağlaması ve bölgeye insani yardım girişi sağlaması için baskı yapılırken Washington Tel Aviv'e desteğe devam ediyor.

BEYAZ SARAY'DAN İSRAİL'E F-15

Gazzeli sağlık yetkililerine göre 37.000'den fazla Filistinli öldürüldü. ABD yönetimi ise yıllardır İsrail'e varması planlanmayan F-15'lerin yanı sıra, havadan havaya füzeler ve güdümsüz bombaları hassas güdümle donatan Müşterek Doğrudan Saldırı Mühimmatı kitleri için de onay istedi.

Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'nin en üst düzey Demokratı Temsilci Gregory W. Meeks nisan ayında CNN'e verdiği demeçte, "İsrail'in daha fazla ölüme yol açmak için kullanmak zorunda olduğu türden silahları istemiyorum. İnsani yardımın ulaştığından emin olmak istiyorum. İnsanların açlıktan ölmesini istemiyorum ve Hamas'ın rehineleri serbest bırakmasını istiyorum. Ve iki devletli bir çözüm istiyorum." şeklinde konuşmuştu.

Meeks ve Cardin, yabancılara askeri satışları etkili bir şekilde veto etme yetkisine sahip dört milletvekilinden ikisi. F-15 ve mühimmat paketi konusunda, komitelerdeki iki üst düzey Cumhuriyetçi Senatör James E. Risch ve Teksas'tan Temsilci Michael McCaul aylar önce satışı imzaladı.

EN BÜYÜK SİLAH SATIŞI

Silah satışının nihai olarak onaylanması durumunda savaşın başlangıcından bu yana İsrail'e yapılan en büyük silah satışlarından biri olacak. Genellikle uzun yıllar boyunca ödenen silahlar, büyük ölçüde Washington'un İsrail'e her yıl sağladığı ABD vergi mükelleflerinin fonlarından 3,3 milyar dolardan fazla fonla finanse ediliyor.