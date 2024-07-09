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ABD'den Boeing 737 kararı: 2 bin 612 yolcu uçağı denetlenecek

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing'in 737 sınıfı 2 bin 612 yolcu uçağının "oksijen maskesi problemi" gerekçesiyle denetleneceğini duyurdu. Boeing dün, "737 Max" tipi iki yolcu uçağının düşmeleriyle ilgili davadan kaçınmak için 243,6 milyon dolarlık ödemeyi kabul etmişti.

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Giriş Tarihi 09 Temmuz 2024, 17:12 Güncelleme 09 Temmuz 2024, 17:21
ABD’den Boeing 737 kararı: 2 bin 612 yolcu uçağı denetlenecek

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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Boeing'in 737 sınıfı 2 bin 612 yolcu uçağının "oksijen maskesi problemi" gerekçesiyle denetleneceğini duyurdu.

ABD Federal Hükümetinin resmi yayın organında paylaşılan "Uçuşa Elverişlilik Direktifi"nde, söz konusu problemin Boeing'in ürettiği "737-8, 737-9, 737-700, 737-800, 737-900ER ve 737-8200" model uçaklarda meydana geldiği belirtildi.

2 BİN 612 YOLCU UÇAĞININ DENETLENECEĞİ DUYURULDU
Direktifte, Boeing'in ürettiği 737 sınıfı uçakların bazılarında oksijen jeneratörlerinin yerlerinden kaymasıyla muhtemel basınç düşmesi olayında yolcuların oksijen almasının engellenebildiği ifade edilerek, bu nedenle 2 bin 612 yolcu uçağının denetleneceği duyuruldu.

Boeing'in oksijen jeneratörleriyle alakalı problemi araştırdığı ve uçaklardaki oksijen jeneratörlerinin denetlenmesi için 17 Haziran'da hava yolları şirketlerine yönelik bülten yayınladığı kaydedilen direktifte, şirketin ürettiği bazı uçaklarda "güvensiz durumun devam ettiği" gerekçesiyle denetleme kararının alındığı açıklandı.


Direktifle, "oksijen maskesi problemi"nde etkisi olan hatalı parçaların kullanılması yasaklandı.




ARTIK KURUMSAL BİR SUÇLU
Konuyla ilgili Financial Times'da yer alan bir haberde, "Bir zamanlar yükseklerde uçan Boeing artık kurumsal bir suçlu. Sıkıntıları, kurumsal Amerika'daki yalın ve ortalama bir dönemin aşırılıklarını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

ŞİRKET 243,6 MİLYON DOLARLIK ÖDEMEYİ KABUL ETMİŞTİ
ABD'li uçak üreticisi Boeing dün, "737 Max" tipi iki yolcu uçağının düşmeleriyle ilgili davadan kaçınmak için 243,6 milyon dolarlık ödemeyi kabul etmişti.

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