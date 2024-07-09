ABD’den Boeing 737 kararı: 2 bin 612 yolcu uçağı denetlenecek







ARTIK KURUMSAL BİR SUÇLU

Konuyla ilgili Financial Times'da yer alan bir haberde, "Bir zamanlar yükseklerde uçan Boeing artık kurumsal bir suçlu. Sıkıntıları, kurumsal Amerika'daki yalın ve ortalama bir dönemin aşırılıklarını gösteriyor." ifadelerine yer verildi.