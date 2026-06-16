Trump’ın katıldığı UFC gecesine İHA’lı saldırı planı FBI’a takıldı

The Post'a konuşan kaynaklara göre FBI, yıkıcı saldırıyı planlayan Signal sohbet grubuna sızdı. Soruşturmanın başlamasında şüphelilerden birinin ebeveyninin yerel polise yaptığı ihbarın da etkili olduğu aktarıldı.

Diğer tutanaklara göre Abraham Hermosillo Alvaraz Nebraska'da, Daniel Eskridge ise Missouri'de gözaltına alındı.

Açıklanan yeminli ifadelerde, Michael Alan Thomas ve Bryan Omar Roa'nın Güney Kaliforniya'da tutuklandığı ve cinayet işlemek için komplo kurmakla suçlandığı kaydedildi.

Bu kişilerden üçünün Tycen Proper, Bryan Omar Roa ve Michael Alan Thomas olduğu belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan bazı belge görsellerinde, California, Cincinnati, Missouri, Nebraska ve Ohio eyaletlerinde toplam 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi yer aldı.

Bu kişilerin "hızlandırmacı" bir ideolojiye bağlı oldukları ve Amerikan kapitalizmini yıkmayı hedefledikleri öne sürüldü.

Federal kolluk kuvvetleri kaynaklarına göre Pazar gecesi Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'nde düzenlenen UFC Freedom 250 etkinliğine yönelik saldırı planı, ABD genelinde en az 12 şüpheliyi kapsıyordu.

Saldırı planıyla bağlantılı olarak tutuklanan isimlerden biri 19 yaşındaki Tycen Proper oldu. Federal iddianameye göre Proper, annesinin oğlunun son dönemdeki davranışlarıyla ilgili endişelerini Danville Polis Departmanı ve Knox İlçe Şerif Ofisi'ne bildirmesinin ardından 10 Haziran'da Ohio'da gözaltına alındı. Annenin ihbarında, Proper'ın silah satın alması ve bazı kişilerle çevrimiçi iletişim kurması gibi davranışlardan endişe duyduğu belirtildi.

Şüphelilerin özel sohbet grubunda birden fazla politikacıyı hedef almayı tartıştığı öne sürüldü. Yazışmalarda Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, Batı Virginia Senatörü Jim Justice, Batı Virginia Senatörü Shelley Moore Capito ile Batı Virginia Cumhuriyetçi Temsilcileri Carol Miller ve Riley Moore'un isimlerinin geçtiği belirtildi.

Anne ayrıca oğlunu telefonda bazı kişilerle konuşurken "keşif" ve "vur kaç görevleri" için fiziksel eğitimden geçtiğini söylerken duyduğunu ifade etti. Annenin bunu "ateşli saldırılar düzenlemek" olarak yorumladığı aktarıldı.

Proper'ın annesi, bu kişilerle internet üzerinden konuşmanın oğlunun dinine aşırı şekilde yönelmesine neden olduğunu, söz konusu kişilerin dini kullanarak oğlunu manipüle ettiğine inandığını belirtti.

Yeminli ifadeye göre bu kişilerin şikayetleri arasında hükümet yolsuzluğu, Jeffrey Epstein dosyalarının ele alınış biçimi, veri merkezlerinin yerleşim yerlerindeki su kaynaklarını tüketmesi ve diğer hükümet eylemleri vardı.

Proper'ın annesi, daha sonra FBI özel görev gücü yetkilisiyle yaptığı telefon görüşmesinde oğlunun çevrimiçi temas kurduğu kişilerin "eski asker ve Hristiyan olduklarını iddia ettiklerini" söyledi.

EVDE MERMİ KUTULARI VE TAKTİK KIYAFETLER BULUNDU

FBI ajanları ve yerel kolluk kuvvetleri, Proper'ın anne babasıyla birlikte yaşadığı evde arama yaptı. Aramada "çok sayıda kullanılmış mermi kutusu", "kullanılmış fişek kovanı" ve "diğer taktik kıyafetler" bulundu.

MEZUNİYET PARASINI SİLAH VE EKİPMANA HARCADI

Proper'ın babası yetkililere verdiği ifadede oğlunun lise mezuniyet parasından 3 bin doları çeşitli ekipmanlara harcadığını söyledi. Bu harcamalar arasında kamp malzemeleri, yiyecek, balistik plakalar, yeni bir av tüfeği, bir tüfek, çok miktarda mermi, yedek şarjörler ve plaka taşıyıcılar olduğu belirtildi. Proper'ın 11 Haziran'daki görüşmesinde, ABD'de bir devrimi "başlatmak" için başkalarıyla koordineli saldırı planladığını itiraf ettiği öne sürüldü.

İddianameye göre Proper ve bağlantılı olduğu kişiler, ülkenin "yanlış yöne gittiğine" ve "yeniden inşa edilebilmesi için yıkılması gerektiğine" inanıyordu.