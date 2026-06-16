Trump’ın katıldığı UFC gecesine İHA’lı saldırı planı FBI’a takıldı
Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı UFC Freedom 250 etkinliğine yönelik saldırı planı FBI tarafından engellendi. ABD basınına yansıyan mahkeme belgelerine göre şüpheliler, patlayıcı yüklü İHA’lar ve keskin nişancı unsurlarıyla 4 binden fazla kişinin bulunduğu alanı hedef almayı planladı.
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- FBI, 14 Haziran'da Beyaz Saray'da düzenlenen UFC Freedom 250 etkinliğine yönelik patlayıcı yüklü İHA'lar ve keskin nişancılarla saldırı planını engelledi.
- Saldırı planında 4 binden fazla kişinin bulunduğu etkinlik alanına çok aşamalı saldırı düzenlenmesi ve kaçan katılımcıların hedef alınması öngörülüyordu.
- FBI, yaklaşık 20 kişinin Signal mesajlaşma uygulaması üzerinden yürüttüğü saldırı planına sızdı ve California, Ohio, Missouri, Nebraska eyaletlerinde 5 kişi gözaltına alındı.
- Gözaltına alınan 19 yaşındaki Tycen Proper'ın annesi, oğlunun çevrimiçi gruplarla iletişim kurması ve silah satın alması nedeniyle yerel polise ihbarda bulundu.
- Şüpheliler arasında hızlandırmacı ideolojiye bağlı, Amerikan kapitalizmini yıkmayı hedefleyen ve bazı politikacıları hedef listesine alan kişiler bulunuyor.
Beyaz Saray'da 14 Haziran'da ABD Başkanı Donald Trump'ın da katıldığı "Ultimate Fighting Championship" etkinliğine yönelik saldırı planladıkları iddia edilen 20'den fazla şüpheli tespit edildi.
ABD'li yetkililerin açıklamalarına ve ABD medyasında yer alan bilgilere göre, Federal Soruşturma Bürosu FBI, Beyaz Saray'daki UFC Freedom 250 etkinliğini hedef alan terör planını engelledi.
Saldırı planında patlayıcı yüklü insansız hava araçları ve keskin nişancı unsurlarının kullanılmasının hedeflendiği öne sürüldü.
4 BİNDEN FAZLA KİŞİ HEDEF ALINACAKTI
Mahkemeye sunulan iddianame dosyasına göre, "ülkenin gidişatından memnun olmayan" bir grubun, 4 binden fazla kişinin bulunduğu etkinlik alanı üzerinde patlayıcı yüklü İHA'lar uçurmayı planladığı belirtildi.
Şüphelilerin ayrıca kalabalığa ateş açmayı ve etkinlik alanından kaçmaya çalışan katılımcıları hedef almayı tartıştığı bilgisi dosyada yer aldı.
Yetkililere göre plan, Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'nde düzenlenen etkinlik sırasında çok aşamalı bir saldırı düzenlenmesini öngörüyordu.
PLAN ÇOK AŞAMALIYDI
Federal kolluk kuvvetleri kaynaklarına göre saldırı planı, önce Güney Çim alanına patlayıcı yüklü İHA'larla saldırı düzenlenmesini içeriyordu.
Bu saldırının ardından katılımcıların Beyaz Saray arazisinin dışına kaçmaya zorlanması, burada da bir keskin nişancı ekibi tarafından vurulması planlandı.
Kaynaklar, şüphelilerin Virginia eyaletindeki Fredericksburg kentinde toplanmayı, ardından Washington DC'ye geçerek saldırıyı gerçekleştirmeyi ve başkanlık konutunun kapılarına baskın yapmayı hedeflediğini aktardı.
FBI SİGNAL GRUBUNA SIZDI
İddianame belgelerine göre FBI, saldırı planını özel mesajlaşma uygulaması Signal üzerinden yürütülen yazışmaları ele geçirerek bozdu.
Belgelerde, yaklaşık 20 kişinin Signal grubunda Beyaz Saray'ın güneyine bakan bahçedeki etkinlik alanına ilişkin ayrıntılı haritalar paylaştığı belirtildi.
Şüphelilerin aynı yazışmalarda saldırı sonrası kaçış planlarını da tartıştığı ifade edildi.
The Post'a konuşan kaynaklara göre FBI, yıkıcı saldırıyı planlayan Signal sohbet grubuna sızdı. Soruşturmanın başlamasında şüphelilerden birinin ebeveyninin yerel polise yaptığı ihbarın da etkili olduğu aktarıldı.
EN AZ 12 ŞÜPHELİ MERCEK ALTINDA
Federal kolluk kuvvetleri kaynaklarına göre Pazar gecesi Beyaz Saray'ın Güney Çimliği'nde düzenlenen UFC Freedom 250 etkinliğine yönelik saldırı planı, ABD genelinde en az 12 şüpheliyi kapsıyordu.
Bu kişilerin "hızlandırmacı" bir ideolojiye bağlı oldukları ve Amerikan kapitalizmini yıkmayı hedefledikleri öne sürüldü.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Sosyal medyada paylaşılan bazı belge görsellerinde, California, Cincinnati, Missouri, Nebraska ve Ohio eyaletlerinde toplam 5 kişinin gözaltına alındığı bilgisi yer aldı.
Bu kişilerden üçünün Tycen Proper, Bryan Omar Roa ve Michael Alan Thomas olduğu belirtildi.
Açıklanan yeminli ifadelerde, Michael Alan Thomas ve Bryan Omar Roa'nın Güney Kaliforniya'da tutuklandığı ve cinayet işlemek için komplo kurmakla suçlandığı kaydedildi.
Diğer tutanaklara göre Abraham Hermosillo Alvaraz Nebraska'da, Daniel Eskridge ise Missouri'de gözaltına alındı.
19 YAŞINDAKİ TYCEN PROPER TUTUKLANDI
Saldırı planıyla bağlantılı olarak tutuklanan isimlerden biri 19 yaşındaki Tycen Proper oldu. Federal iddianameye göre Proper, annesinin oğlunun son dönemdeki davranışlarıyla ilgili endişelerini Danville Polis Departmanı ve Knox İlçe Şerif Ofisi'ne bildirmesinin ardından 10 Haziran'da Ohio'da gözaltına alındı. Annenin ihbarında, Proper'ın silah satın alması ve bazı kişilerle çevrimiçi iletişim kurması gibi davranışlardan endişe duyduğu belirtildi.
"KEŞİF" VE "VUR KAÇ" KONUŞMALARI
Proper'ın annesi, daha sonra FBI özel görev gücü yetkilisiyle yaptığı telefon görüşmesinde oğlunun çevrimiçi temas kurduğu kişilerin "eski asker ve Hristiyan olduklarını iddia ettiklerini" söyledi.
Yeminli ifadeye göre bu kişilerin şikayetleri arasında hükümet yolsuzluğu, Jeffrey Epstein dosyalarının ele alınış biçimi, veri merkezlerinin yerleşim yerlerindeki su kaynaklarını tüketmesi ve diğer hükümet eylemleri vardı.
Proper'ın annesi, bu kişilerle internet üzerinden konuşmanın oğlunun dinine aşırı şekilde yönelmesine neden olduğunu, söz konusu kişilerin dini kullanarak oğlunu manipüle ettiğine inandığını belirtti.
Anne ayrıca oğlunu telefonda bazı kişilerle konuşurken "keşif" ve "vur kaç görevleri" için fiziksel eğitimden geçtiğini söylerken duyduğunu ifade etti. Annenin bunu "ateşli saldırılar düzenlemek" olarak yorumladığı aktarıldı.
SİYASETÇİLER HEDEF LİSTESİNE ALINDI
Şüphelilerin özel sohbet grubunda birden fazla politikacıyı hedef almayı tartıştığı öne sürüldü. Yazışmalarda Tennessee Senatörü Marsha Blackburn, Batı Virginia Senatörü Jim Justice, Batı Virginia Senatörü Shelley Moore Capito ile Batı Virginia Cumhuriyetçi Temsilcileri Carol Miller ve Riley Moore'un isimlerinin geçtiği belirtildi.
TRACKAIPAC GÖRSELLERİ PAYLAŞILDI
Soruşturmacılara şiddet uygulamayı planlamadığını söyleyen Proper'ın, 31 Mayıs'ta "odaklanacağımız kişiler bunlar" mesajını gönderdiği belirtildi.
Proper'ın ardından Justice, Capito, Miller ve Moore'un fotoğraflarını paylaştığı kaydedildi.
EVDE MERMİ KUTULARI VE TAKTİK KIYAFETLER BULUNDU
FBI ajanları ve yerel kolluk kuvvetleri, Proper'ın anne babasıyla birlikte yaşadığı evde arama yaptı. Aramada "çok sayıda kullanılmış mermi kutusu", "kullanılmış fişek kovanı" ve "diğer taktik kıyafetler" bulundu.
MEZUNİYET PARASINI SİLAH VE EKİPMANA HARCADI
Proper'ın babası yetkililere verdiği ifadede oğlunun lise mezuniyet parasından 3 bin doları çeşitli ekipmanlara harcadığını söyledi. Bu harcamalar arasında kamp malzemeleri, yiyecek, balistik plakalar, yeni bir av tüfeği, bir tüfek, çok miktarda mermi, yedek şarjörler ve plaka taşıyıcılar olduğu belirtildi. Proper'ın 11 Haziran'daki görüşmesinde, ABD'de bir devrimi "başlatmak" için başkalarıyla koordineli saldırı planladığını itiraf ettiği öne sürüldü.
İddianameye göre Proper ve bağlantılı olduğu kişiler, ülkenin "yanlış yöne gittiğine" ve "yeniden inşa edilebilmesi için yıkılması gerektiğine" inanıyordu.
TİKTOK'TAN SİGNAL'E GEÇTİLER
İddianameye göre komploya karıştığı iddia edilen bazı kişiler, başlangıçta "Vanguard of the Old" adlı bir TikTok grubunda bağlantı kurdu. Bu kişilerin daha sonra özel mesajlaşma uygulaması Signal üzerinden iletişim kurmaya başladığı belirtildi.
Fotoğrafta silah eğitimi verdiği belirtilen Bryan Omar Roa'nın da saldırıyı gerçekleştirmek için çevrimiçi bir grupla komplo kurmakla suçlandığı aktarıldı.
JEFFREY EPSTEİN DETAYI DOSYAYA GİRDİ
Belgelerde, bazı şüphelilerin sorgularında Jeffrey Epstein dosyalarına ilişkin ifadeler kullandığı da belirtildi. Şüphelilerden bazılarının, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile bağlantılı kişilerin ülke yönetiminde yer almaması gerektiğini söylediği kaydedildi.
Bu ifadelerin, grubun hükümete ve mevcut siyasi yapıya yönelik tepkileri arasında yer aldığı değerlendirildi.
PROPER'A AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ
Tycen Proper, Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı suç işlemek için komplo kurmakla suçlanıyor. Proper'a ayrıca ABD'nin bir memuruna veya çalışanına yönelik cinayete teşebbüs, şiddet içeren bir suçun işlenmesinde ateşli silah bulundurma ve suç işlemek için kullanılan ateşli silahı alma veya devretme suçlamaları yöneltildi.
FBI DİREKTÖRÜ: ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINDA
FBI Direktörü Kash Patel daha önce yaptığı açıklamada, söz konusu saldırı planından haberdar olduklarını ve "çok sayıda kişinin gözaltına alındığını" duyurmuştu. Saldırıyı planlayanların eylemi gerçekleştirme konusunda ne kadar hazırlıklı olduklarının henüz net olmadığı ifade edildi. Kaynaklar ayrıca şüphelilerden birinin akıl sağlığı tesisindeyken planlara dahil olduğu iddiasının da soruşturma kapsamında değerlendirildiğini aktardı.