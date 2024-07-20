İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDE KARARLIYIZ
"Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır." diyen Başkan Erdoğan iki devletli çözümün altını çizerek şunları söyledi:
"Kıbrıs Türkü'nü baskı altına alarak hedeflerine ulaşacağını zannedenler büyük bir yanılgı içindedir. Ne biz oldubittilere müsaade ederiz, ne de Kıbrıs Türk halkı tehditlere boyun eğer. Ada'nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin yok sayılması mümkün değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve iki devletli çözümün hayata geçmesine yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."
YUNAN BASINI RAHATSIZ OLDU
Erdoğan'ın mesajları Yunan basınını rahatsız etti. Türkiye'ye işgalcilik iftirası atan Yunan medyası Başkan Erdoğan'ın meydan okuduğunu yazdı.
KATHİMERİNE'DEN İŞGALCİLİK İFTİRASI
Erdoğan'ın mesajlarını manşetine taşıyan Yunan yayın organı Kathimerine, "İşgal altındaki topraklardan Erdoğan: "Kıbrıs'ta federal çözüm mümkün değil" başlığını atarak Türkleri işgalcilikle suçladı.
Türkiye'nin KKTC'de düzenlenen törende ilk uçak gemisi TCG'nin de arasında olduğu 50 gemiyle yapacağı geçide ve İHA gösterilerine gönderme yapan Kathimerine, "Erdoğan Kıbrıs'ın işgal altındaki tarafından yeni bir meydan okuma yaptı." dedi.
MİÇOTAKİS'TEN SÖZDE TEHDİT
Kathimerini, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl dönümünde yaptığı konuşmaya yer verdi. Kathimerini Kıbrıs Barış Harekatı'nı "Türk işgali" olarak tanımlarken Miçotakis'in "Kıbrıs yeniden birleşene kadar Helenizm mücadeleyi bırakmayacak" şeklindeki sözlerini ön plana çıkardı.
Protothema Gazetesi ise Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'e uyarısını gündeme getirerek işgalci iftirasını körükledi.
Söz konusu yayın organı, "Erdoğan işgal altındaki topraklardan kışkırtıyor: Miçotakis, EOKA teröristlerini onurlandırmaya geldi - Dendias'a da saldırı" başlıklarıyla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.
Protothema bir başka haberinde Türkiye'yi işgalcilikle suçlamayı sürdürdü. Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıslı Türklere yaşattığı vahşeti görmezden gelen gazete, "Özgür Kıbrıs, 50 yıl önce bugün Türk askerinin tüyler ürperten saldırısına uğradı" şeklinde skandal ifadelere yer verdi.
YUNAN BASINI ÜÇ BUÇUK ATIYOR
Prothema, ayrıca, Başkan Erdoğan ve Miçotakis'in eşzamanlı olarak konuştuğuna dikkat çekerken "Erdoğan işgal altındaki Lefkoşa'ya savaş uçakları, 50 savaş gemisi, paraşütçiler ve akrobasi sürüsü eşiliğinde bir savaş ağası olarak kendi" şeklindeki skandal ifadeleri kullandı.
Ethons gazetesi ise Miçotakis'in güney Kıbrıs'a verdiği desteğin yetersizliğini eleştirerek "Miçotakis ne zaman konuşacak?" başlıklarıyla provokasyonu körükledi.
Yunan yayın organı Ethons direkt Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "işgalci" iftirasını attı.