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Başkan Erdoğan'ın KKTC çıkarması Yunan basınını rahatsız etti: Meydan okudu! | İşgal iftirası... Miçotakis’ten sözde rest

Kıbrıs'ta barış ve huzuru tesis etmek için düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti. Türkiye harekatın 50. yıl dönümünde Başkan Erdoğan liderliğinden KKTC'ye çıkarma yaptı. Düzenlenen törende konuşan Başkan Erdoğan iki devletli çözüm vurgusu yaparak Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Yunanistan Savunma Bakanı Dendias'ı uyardı. Erdoğan'ın mesajları Yunan basınını rahatsız etti. Türkiye'ye işgalcilik iftirası atan Yunan medyası Başkan Erdoğan'ın meydan okuduğunu yazdı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ise skandal konuşması ile resmen Türkiye’ye rest çekti.

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Giriş Tarihi 20 Temmuz 2024, 13:15 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 10:04
Başkan Erdoğan’ın KKTC çıkarması Yunan basınını rahatsız etti: Meydan okudu! | İşgal iftirası... Miçotakis’ten sözde rest

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Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek, Ada'da barış ve huzuru tesis etmek için Türk Silahlı Kuvvetlerince 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 50 yıl geçti.

TÜRKİYE'DEN KKTC'YE ÇIKARMA
Türkiye harekatın 50. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinden KKTC'ye çıkarma yaptı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli de KKTC de düzenlenen törene katıldı.

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ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E UYARI
Düzenlenen törende konuşan Başkan Erdoğan iki devletli çözüm vurgusu yaparak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ı uyardı.

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"Adanın güneyinde ise maalesef kendilerini Kıbrıs adasının tek hakimi olarak gören şımarık bir zihniyet var. Öyle bir vahametle karşı karşıyayız ki Rum lider, EOKA teröristlerini anma törenlerine katılıyor, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi güneye geçtiklerinde saldırıya uğruyor, tutuklanıyor, güneydeki camiler kundaklanıyor. Rumlar, Kıbrıs Türkü'yle, siyasi gücü ve adanın doğal kaynakları da dahil ekonomik refahı paylaşma niyetlerinin olmadığını açıkça ortaya koyuyor. Geçenlerde maalesef Yunanistan Savunma Bakanı, yine akla ziyan açıklamalar yaptı. Sayın Miçotakis ile yurt dışında bir araya geldik ve kendilerine 'Ayın 20'sinde biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Duydum ki sen de güneydesin. Herhalde oradan Dendias gibi bizlere sataşma yapmazsın.' Böyle bir şey düşünmediğini söyledi. 'Böyle bir şey düşünmüyorsan mesele yok' dedik, yola devam."

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDE KARARLIYIZ
"Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır." diyen Başkan Erdoğan iki devletli çözümün altını çizerek şunları söyledi:

"Kıbrıs Türkü'nü baskı altına alarak hedeflerine ulaşacağını zannedenler büyük bir yanılgı içindedir. Ne biz oldubittilere müsaade ederiz, ne de Kıbrıs Türk halkı tehditlere boyun eğer. Ada'nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin yok sayılması mümkün değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve iki devletli çözümün hayata geçmesine yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

YUNAN BASINI RAHATSIZ OLDU
Erdoğan'ın mesajları Yunan basınını rahatsız etti. Türkiye'ye işgalcilik iftirası atan Yunan medyası Başkan Erdoğan'ın meydan okuduğunu yazdı.

KATHİMERİNE'DEN İŞGALCİLİK İFTİRASI
Erdoğan'ın mesajlarını manşetine taşıyan Yunan yayın organı Kathimerine, "İşgal altındaki topraklardan Erdoğan: "Kıbrıs'ta federal çözüm mümkün değil" başlığını atarak Türkleri işgalcilikle suçladı.

Türkiye'nin KKTC'de düzenlenen törende ilk uçak gemisi TCG'nin de arasında olduğu 50 gemiyle yapacağı geçide ve İHA gösterilerine gönderme yapan Kathimerine, "Erdoğan Kıbrıs'ın işgal altındaki tarafından yeni bir meydan okuma yaptı." dedi.

MİÇOTAKİS'TEN SÖZDE TEHDİT

Kathimerini, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl dönümünde yaptığı konuşmaya yer verdi. Kathimerini Kıbrıs Barış Harekatı'nı "Türk işgali" olarak tanımlarken Miçotakis'in "Kıbrıs yeniden birleşene kadar Helenizm mücadeleyi bırakmayacak" şeklindeki sözlerini ön plana çıkardı.

Protothema Gazetesi ise Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'e uyarısını gündeme getirerek işgalci iftirasını körükledi.

Söz konusu yayın organı, "Erdoğan işgal altındaki topraklardan kışkırtıyor: Miçotakis, EOKA teröristlerini onurlandırmaya geldi - Dendias'a da saldırı" başlıklarıyla Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

Protothema bir başka haberinde Türkiye'yi işgalcilikle suçlamayı sürdürdü. Rum terör örgütü EOKA'nın Kıbrıslı Türklere yaşattığı vahşeti görmezden gelen gazete, "Özgür Kıbrıs, 50 yıl önce bugün Türk askerinin tüyler ürperten saldırısına uğradı" şeklinde skandal ifadelere yer verdi.

YUNAN BASINI ÜÇ BUÇUK ATIYOR

Prothema, ayrıca, Başkan Erdoğan ve Miçotakis'in eşzamanlı olarak konuştuğuna dikkat çekerken "Erdoğan işgal altındaki Lefkoşa'ya savaş uçakları, 50 savaş gemisi, paraşütçiler ve akrobasi sürüsü eşiliğinde bir savaş ağası olarak kendi" şeklindeki skandal ifadeleri kullandı.

Ethons gazetesi ise Miçotakis'in güney Kıbrıs'a verdiği desteğin yetersizliğini eleştirerek "Miçotakis ne zaman konuşacak?" başlıklarıyla provokasyonu körükledi.

Yunan yayın organı Ethons direkt Başkan Erdoğan'ı hedef alarak "işgalci" iftirasını attı.

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