"Kıbrıs Türkü'nü baskı altına alarak hedeflerine ulaşacağını zannedenler büyük bir yanılgı içindedir. Ne biz oldubittilere müsaade ederiz, ne de Kıbrıs Türk halkı tehditlere boyun eğer. Ada'nın kadim ve asli unsuru Kıbrıs Türklerinin yok sayılması mümkün değildir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve iki devletli çözümün hayata geçmesine yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMDE KARARLIYIZ "Kuzey Kıbrıs bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır." diyen Başkan Erdoğan iki devletli çözümün altını çizerek şunları söyledi:

YUNAN BASINI RAHATSIZ OLDU

Erdoğan'ın mesajları Yunan basınını rahatsız etti. Türkiye'ye işgalcilik iftirası atan Yunan medyası Başkan Erdoğan'ın meydan okuduğunu yazdı.

KATHİMERİNE'DEN İŞGALCİLİK İFTİRASI

Erdoğan'ın mesajlarını manşetine taşıyan Yunan yayın organı Kathimerine, "İşgal altındaki topraklardan Erdoğan: "Kıbrıs'ta federal çözüm mümkün değil" başlığını atarak Türkleri işgalcilikle suçladı.

Türkiye'nin KKTC'de düzenlenen törende ilk uçak gemisi TCG'nin de arasında olduğu 50 gemiyle yapacağı geçide ve İHA gösterilerine gönderme yapan Kathimerine, "Erdoğan Kıbrıs'ın işgal altındaki tarafından yeni bir meydan okuma yaptı." dedi.

MİÇOTAKİS'TEN SÖZDE TEHDİT

Kathimerini, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl dönümünde yaptığı konuşmaya yer verdi. Kathimerini Kıbrıs Barış Harekatı'nı "Türk işgali" olarak tanımlarken Miçotakis'in "Kıbrıs yeniden birleşene kadar Helenizm mücadeleyi bırakmayacak" şeklindeki sözlerini ön plana çıkardı.