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Gizli Servis’ten suikast itirafı! Cumhuriyetçiler ortaya çıkarmıştı ajanlar doğruladı: Trump saldırısında şoke eden detay! Eski başkan ilk kez konuştu

ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump’a düzenlenen suikast girişimi ile ilgili dehşete düşüren bir detay daha ortaya çıktı. Cumhuriyetçiler Trump için defalarca daha fazla koruma talep ettiklerini taleplerinin defalarca iddia etmiş, Gizli Servis ise bu iddiaları yalanlamıştı. Bir Gizli Servis yöneticisinden beklenen itiraf geldi. Trump’tan ise güvenlik zafiyeti ile ilgili ilk açıklama geldi. Peki, Trump’ı bilerek mi ölüme göndermeye çalıştılar? İşte, Trump saldırısı ile ilgili tüm detaylar…

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 09:15 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 16:33
Gizli Servis’ten suikast itirafı! Cumhuriyetçiler ortaya çıkarmıştı ajanlar doğruladı: Trump saldırısında şoke eden detay! Eski başkan ilk kez konuştu

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ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından Gizli Servis'in güvenlik zafiyeti ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

GİZLİ SERVİS'TEN SUİKAST İTİRAFI

Trump'ın Pensilvanya'daki mitingde 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks tarafından vurulmasının ardından Cumhuriyetçiler, Gizli Servis'ten defalarca ek koruma talep ettiklerini, Gizli Servis'in ise bu talebi defalarca reddettiğini iddia etmişti. Gizli Servis ise bu iddiayı reddetmişti. Bir Gizli Servis yetkilisi New York Post'a konuştu ve iddiaları doğruladı.

New York Post'a göre Gizli Servis, Trump için talep edilen ek korumayı yeterli kaynak olmadığı gerekçesi ile reddetti.

TRUMP'TAN GÜVENLİK ZAFİYETİ AÇIKLAMASI

Trump FOX News'e verdiği bir röportajda suikast girişiminden önce 'bir sorun' olduğuna dair herhangi bir uyarı almadığını söyledi ve "Kimse bundan bahsetmedi, kimse bir sorun olduğunu söylemedi. 15 dakika beklerdim, 15 dakika, 20 dakika, 5 dakika, bir şey bekleyelim diyebilirlerdi. Kimse söylemedi." Şeklinde konuştu.

GİZLİ SERVİS RESMEN PATLADI

Gizli Servis ajanları, yerel kolluk kuvvetleriyle birlikte mitingin güvenliğini sağlamaktan sorumluydu. 20 yaşındaki suikastçı Crooks, sadece 130 metre uzaklıktaki bir çatıdan ateş açtı ve Trump'ı kulağından vurdu. Mitingde bulunan Trump destekçilerinden biri hayatını kaybederken iki kişi ise ciddi şekilde yaralandı.

SUİKAST GİRİŞİMİNDEN SONRA KORUMA ARTIRILDI

New York Post'a göre eski başkana yönelik suikast girişiminin ardından güvenlik zaafına yönelik tepkiler, federal güvenlik kurumunun Trump'ın güvenlik personelini Başkan Joe Biden ile aynı seviyeye çıkarmasına yol açtı.

TRUMP'I ÖLÜME Mİ GÖNDERDİLER?

Geçtiğimiz hafta istifa etmesi yönünde büyük baskıya uğrayan Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle, pazartesi günü Wisconsin'de Trump'ın kampanya lideriyle yaptığı toplantıda ek koruma talebine yönelik iddiaları reddetmişti ancak güvenlik ekibinde büyük açıkların ortaya çıkmasının ardından kurum tavrını değiştirdi.

Gizli Servis sözcüsü Anthony Guglielmi, Washington Post'a yaptığı açıklamada, kurumun Trump'ın ek güvenlik talebini reddettiğini itiraf etti ancak bu yeni bilgiyi trajedinin ardından öğrendiklerini söyledi.

Guglielmi, The Post'a "Gizli Servis'in bazı özel birimlerinin veya kaynaklarının sağlanmadığı durumlar" olduğunu ancak bunun yerine teşkilatın koruma eklemek için eyalet veya yerel ortaklardan yararlandığını söyledi.

Suikastçı Thomas Matthew CrooksSuikastçı Thomas Matthew Crooks

GÖRGÜ TANIKLARINDAN FLAŞ İDDİA

BBC'ye göre ise mitingde bulunan Greg Smith adlı bir görgü tanığı, saldırganın saldırıyı düzenlemeden dakikalar önce izleyiciler tarafından görüldüğünü iddia etmişti.

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