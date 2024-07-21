ABD eski başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump 'a yönelik suikast girişiminin ardından Gizli Servis'in güvenlik zafiyeti ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

GİZLİ SERVİS'TEN SUİKAST İTİRAFI

Trump'ın Pensilvanya'daki mitingde 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks tarafından vurulmasının ardından Cumhuriyetçiler, Gizli Servis'ten defalarca ek koruma talep ettiklerini, Gizli Servis'in ise bu talebi defalarca reddettiğini iddia etmişti. Gizli Servis ise bu iddiayı reddetmişti. Bir Gizli Servis yetkilisi New York Post'a konuştu ve iddiaları doğruladı.

New York Post'a göre Gizli Servis, Trump için talep edilen ek korumayı yeterli kaynak olmadığı gerekçesi ile reddetti.