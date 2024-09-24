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Blinken-İsrail pazarlığı ortaya çıktı! ABD’nin yalancı şahitliği o raporda

İsrail ile ABD’nin kirli pazarlığı ortaya çıktı. New York merkezli bağımsız araştırma kuruluşu ProPublica, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın İsrail’in Gazze’ye insani yardımı engellediğine yönelik raporların Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a iletildiğini fakat Blinken’ın bu yönde bulgu olmadığını açıkladığını ortaya çıkardı. İşte, Blinken ile İsrail’in kirli pazarlığı…

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Giriş Tarihi 24 Eylül 2024, 20:57 Güncelleme Tarihi 24 Eylül 2024, 21:15
Blinken-İsrail pazarlığı ortaya çıktı! ABD’nin yalancı şahitliği o raporda

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İsrail 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de soykırıma devam ederken bir yandan da abluka altına aldığı bölgeye insani yardım girişini engelliyor. ABD hükümetinin insani yardım konusundaki iki önde gelen otoritesi İsrail'in Gazze'ye gıda ve ilaç sevkiyatını kasıtlı olarak engellediği sonucuna ulaşırken Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise İsrail'in yalanlarına ortak oldu.

Gazze, Anadolu AjansıGazze, Anadolu Ajansı

BLINKEN'DAN İSRAİL'E YALANCI ŞAHİTLİK

New York merkezli bağımsız araştırma kuruluşu ProPublica, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın değerlendirmesini Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ilettiğini ve Dışişleri Bakanlığı'nın mülteci bürosu, duruşunu Nisan ayı sonlarında üst düzey diplomatlara bildirdiğini belirtti ve "Sonuçları ilginçti çünkü ABD yasası, hükümetin ABD destekli insani yardımların teslimatını engelleyen ülkelere silah sevkiyatını kesmesini gerektiriyor. İsrail, Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından bu yana Gazze'de büyük ölçüde Amerikan bombalarına ve diğer silahlara bağımlı." dedi.

ProPublicaProPublica

RAPORLAR ORTAYA ÇIKTI

Blinken ve Başkan Joe Biden yönetiminin söz konusu bulguların ikisini de kabul etmediğini belirten ProPublica, Blinken'ın 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamaya dikkat çekti. Blinken, açıklamasında "Şu anda İsrail hükümetinin ABD insani yardımının taşınmasını veya teslimatını yasakladığını veya başka bir şekilde kısıtladığını değerlendirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AAABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, AA

1,5 MİLYON FİLİSTİNLİYE YETECEK YARDIM LİMANDA BEKLEDİ

USAID'in söz konusu rapordan önce Blinken'a İsrail'in Gazze'de yaptıklarına ilişkin ayrıntılı 17 sayfalık bir muhtıra gönderdiği belirtildi. Muhtırada İsrail'in yardım görevlilerini öldürmek, tarımsal yapıları yıkmak, ambulansları ve hastaneleri bombalamak, tedariki engellemek ve yiyecek ve ilaç dolu kamyonları rutin olarak geri çevirmek gibi suçları yer alıyordu.

Muhtırada, ayrıca, açlıkla mücadele eden Filistinlilere gitmesi gereken ve yaklaşık 1,5 milyon Filistinliye beş ay boyunca yetecek olan un da dahil olmak üzere büyük bir gıda stoku İsrail limanında stoklandığını belirtti.

Gazze, Anadolu AjansıGazze, Anadolu Ajansı

İSRAİL FİLİSTİN'E GİDECEK YARDIMI ENGELLEDİ

ProPublica'nın elde ettiği e-postalara göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu Başkanı da İsrail'in insani yardımları engellediğini ve İsrail'e silah ve bomba göndermek için ayrılan yaklaşık 830 milyon dolarlık vergi mükellefi parasının dondurulması için Dış Yardım Yasası'nın yürürlüğe girmesi gerektiğini tespit etti.

Uzun zamandır diplomat olan Samantha Power tarafından yönetilen USAID, Gazze'deki yaklaşan kıtlığın İsrail'in "ABD'nin insani yardımını keyfi olarak reddetmesi, kısıtlaması ve engellemesi" sonucu olduğunu söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken kente uyguladığı ambargo nedeniyle insani yardımların girmemesi sonucu Filistinliler, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Beslenme sorunu yaşanan çok sayıda Gazzeli çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Yetersiz beslenme sorunu yaşayan Filistinli çocuk Yezen Al-Kfarna (10), hayatını kaybetti, AAİsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken kente uyguladığı ambargo nedeniyle insani yardımların girmemesi sonucu Filistinliler, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Beslenme sorunu yaşanan çok sayıda Gazzeli çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Yetersiz beslenme sorunu yaşayan Filistinli çocuk Yezen Al-Kfarna (10), hayatını kaybetti, AA

BLINKEN-İSRAİL PAZARLIĞI

Hükümet uzmanları ve insan hakları savunucuları, Dışişleri Bakanlığı'nın İsraillilerden bir dizi önemli taahhüt almış olabileceğini ancak Filistinlilere giden yardımın yetersiz olduğunu söyledi. Oxfam'da yardımcı direktör olan Scott Paul, "Gazze'de insani durumun belirgin şekilde iyileştiği çıkarımı bir saçmalıktır. Son birkaç ayda çocuk felcinin ortaya çıkması bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor." dedi.

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