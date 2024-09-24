Blinken-İsrail pazarlığı ortaya çıktı! ABD’nin yalancı şahitliği o raporda

1,5 MİLYON FİLİSTİNLİYE YETECEK YARDIM LİMANDA BEKLEDİ

USAID'in söz konusu rapordan önce Blinken'a İsrail'in Gazze'de yaptıklarına ilişkin ayrıntılı 17 sayfalık bir muhtıra gönderdiği belirtildi. Muhtırada İsrail'in yardım görevlilerini öldürmek, tarımsal yapıları yıkmak, ambulansları ve hastaneleri bombalamak, tedariki engellemek ve yiyecek ve ilaç dolu kamyonları rutin olarak geri çevirmek gibi suçları yer alıyordu.

Muhtırada, ayrıca, açlıkla mücadele eden Filistinlilere gitmesi gereken ve yaklaşık 1,5 milyon Filistinliye beş ay boyunca yetecek olan un da dahil olmak üzere büyük bir gıda stoku İsrail limanında stoklandığını belirtti.

Gazze, Anadolu Ajansı

İSRAİL FİLİSTİN'E GİDECEK YARDIMI ENGELLEDİ

ProPublica'nın elde ettiği e-postalara göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu Başkanı da İsrail'in insani yardımları engellediğini ve İsrail'e silah ve bomba göndermek için ayrılan yaklaşık 830 milyon dolarlık vergi mükellefi parasının dondurulması için Dış Yardım Yasası'nın yürürlüğe girmesi gerektiğini tespit etti.

Uzun zamandır diplomat olan Samantha Power tarafından yönetilen USAID, Gazze'deki yaklaşan kıtlığın İsrail'in "ABD'nin insani yardımını keyfi olarak reddetmesi, kısıtlaması ve engellemesi" sonucu olduğunu söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken kente uyguladığı ambargo nedeniyle insani yardımların girmemesi sonucu Filistinliler, açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele ediyor. Beslenme sorunu yaşanan çok sayıda Gazzeli çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Yetersiz beslenme sorunu yaşayan Filistinli çocuk Yezen Al-Kfarna (10), hayatını kaybetti, AA

BLINKEN-İSRAİL PAZARLIĞI

Hükümet uzmanları ve insan hakları savunucuları, Dışişleri Bakanlığı'nın İsraillilerden bir dizi önemli taahhüt almış olabileceğini ancak Filistinlilere giden yardımın yetersiz olduğunu söyledi. Oxfam'da yardımcı direktör olan Scott Paul, "Gazze'de insani durumun belirgin şekilde iyileştiği çıkarımı bir saçmalıktır. Son birkaç ayda çocuk felcinin ortaya çıkması bilmeniz gereken her şeyi anlatıyor." dedi.