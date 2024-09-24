İsrail istihbaratı çöküyor! Yahya Sinwar şaşkına çevirdi: Önce istifa sonra işten çıkarma

İsrail'de üst düzey bir istihbarat görevlisinin daha iç güvenlik servisi Şin Bet'teki görevine son verildiği duyuruldu. Genel Güvenlik Servisi başkanı Ronan Bar, Genel Güvenlik Servisi araştırma bölümünün başkanı L.'nin görevini bu ay bitireceğini duyurdu.

Shin Bet Ronan Barosu başkanı L'nin yerine daire başkanı rütbesinde bir istihbarat görevlisi atandı

İSRAİL İSTİHBARATINDA BİR YILLIK 7 EKİM HEZİMETİ

İsrail'de Mossad ile Şin Bet'in 7 Ekim Aksa Tufanı hezimetinin etkileri devam ediyor. L.'nin yerine bir başka istihbarat görevlisinin atandığı bildirilirken daha önce Gazze'den sorumlu güney bölgesi başkanı R.'nin ise hezimetteki sorumluluğunu kabul edip istifasını sunduğu belirtildi.

İsrail'de çok sayıda istihbarat görevlisinin 7 Ekim başarısızlığının sorumlusu ve suç ortağı olarak görülüyor.

HERZİ HALEVİ DE GÖREVİ BIRAKACAK

Haaretz yazarı Yossi Melman, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 7 Ekim konusunda sorumluluğunu kabul ettiğini ve yakın zamanda hatta belki yıl sonuna kadar görevini tamamlayacağını belirtti.

Genelkurmay Başkanı Hertzi Halevi'nin görevini bitirmesi bekleniyor

HAMAS VURDU! BATI ŞERİA VE LÜBNAN'DA DA ETKİLİ OLDU

Haaretz, Şin Bet'in araştırma biriminin Hamas'ın 7 Ekim ile sonuçlanan değişim sürecini tespit edemediğini belirtti ve Şin Bet'in işgal altındaki Batı Şeria'daki operasyonları ve Lübnan'ın da bu süreçten etkilendiğini vurguladı.

YAHYA SİNWAR İSRAİL'İ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar, İsrail'i resmen şaşkına çevirdi. İsrailli kaynakların Sinwar'ın Gazze'de ölmüş olabileceğine yönelik söylentilerine değinen Haaretz yazarı, Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü Amiral John Kirby'nin geçtiğimiz günlerde Sinwar ile temasın tamamen kesildiğini ve bunun özellikle İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik müzakereleri zorlaştırdığına dikkat çektiğine yönelik sözlerini vurguladı.

Şin Bet'in hala Sinwar'ın yaşayıp yaşamadığını bile tespit edemediğini vurgulayan Haaretz yazarı, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin konu ile ilgili "Bunu doğrulayan veya çürüten hiçbir bilgimiz yok" şeklindeki sözlerine dikkat çekti.