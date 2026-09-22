Filistin'den Erdoğan paylaşımı. Fotoğraflar: AA, Takvim

FİLİSTİN BM TEMSİLCİLİĞİ BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINI PAYLAŞTI

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği'nin X sosyal medya platformundaki hesabından, Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'deki soykırımı ile işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimci terörüne geniş yer verdiği ve Filistin Devleti'nin tanınması çağrısında bulunduğu BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasından bazı bölümleri alıntılandı.

Paylaşımda, İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımına dikkat çeken Erdoğan'ın "Gazze, bugün sadece dünyanın en büyük çocuk kabristanı değildir. Aynı zamanda dünyada en yüksek çocuk ampute oranına sahip bölgedir. Gazze, çağımızın en insanlık dışı, en utanç verici temerküz kampıdır." ifadelerine yer verildi.

Filistin BM Daimi Temsilciliği paylaşımında, Filistin Devleti'nin tanınması çağrısının yanısıra Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın üst üste iki yıldır BM Genel Kurulu'na katılamamasının Filistinlilere yapılmış bir haksızlık olduğunu söyleyen Erdoğan'ın şu sözlerine de yer verdi:

"Bilinmesini isterim ki, Sayın Abbas bizzat burada bulunamasa da bizler, tıpkı geçen yıl olduğu gibi özgür ve egemen Filistin Devleti'nin sesi olacak, Filistin halkının mücadelesini bu kürsüden dünyaya duyurmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, bugün bir kez daha Filistin Devleti'ni henüz tanımamış tüm ülkeleri bu kararlarını gözden geçirmeye davet ediyorum."

Erdoğan konuşmasında Gazze Şeridi'nde soykırımın yanı sıra Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin gerçekleştirdiği saldırılara ilişkin "Batı Şeria'da ise yerleşimci terörünün en ağır dönemi yaşanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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