RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, bugün Senato'da yaptığı açıklamada, İspanya'nın 2027 yılında Bulgaristan'ın Burgaz kentinde düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na bir kez daha katılmaması yönünde yönetim kuruluna bir teklif sunacağını duyurdu.

"Hiç kimse, bu insani trajediyi kınamadan Filistin halkının çektiği acılara tanıklık edemez." diyen Lopez, şunları kaydetti:

"Tavrımız net. Elimiz kolumuz bağlı durmadık. Geçtiğimiz yıl boyunca diğer ülkelerle birlikte Avrupa Yayın Birliği'nde (EBU) reform yapılması çağrısına öncülük ettik. Ayrıca daha sıkı yönetim kuralları, siyasi amaçlı araçsallaştırmaya yönelik yaptırımlar ve festivalin tarafsızlığına dair güvenceler konusunda müzakereler yürüttük."

"İsrail'e karşı girişimlerde tüm hedeflere ulaşılmadığının farkında olduklarını, gerçekleri süsleyip püsleme gibi bir niyetinin olmadığını" belirten RTVE Başkanı, "Her şeye rağmen İsrail'in kamu yayıncısının Eurovision'a katılıma devam edecek olması üzücüdür." ifadesini kullandı.

Lopez'in sunacağı önerinin RTVE yönetim kurulunda onaylanması halinde İspanya, "İsrail'in katılımını protesto etmek ve halihazırda üç yıla yakın süredir büyük bir insani kıyıma sahne olan Gazze'deki çatışmaların tırmanması" nedeniyle bir kez daha Eurovision'a temsilci göndermeyecek.