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İngiltere'den Rusya'ya misilleme: Rus diplomat ve eşinin akreditasyonu iptal edildi

İngiltere, Moskova'da görev yapan İngiliz diplomat ve eşinin Rusya'dan sınır dışı edilmesine misilleme olarak, Rus diplomat ve eşinin akreditasyonunu iptal etti.

Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 01:53 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 01:53
İngiltere’den Rusya’ya misilleme: Rus diplomat ve eşinin akreditasyonu iptal edildi

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İngiltere, Rus diplomat ve eşinin akreditasyonunu iptal etti. İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcünün yaptığı açıklamada, son bir yılda Rusya'nın, İngiliz diplomatlara karşı giderek agresif ve koordineli taciz kampanyası yürüttüğü ve diplomatların çalışmaları hakkında "kötü niyetli ve tamamen asılsız" suçlamalarda bulunduğu bildirildi.

RUSYA İNGİLİZ DİPLOMAT VE EŞİNİ SINIR DIŞI ETTİ

Rusya'nın bu hafta bir İngiliz diplomatı ve eşini sınır dışı etmesinin gerilimi tekrar tırmandırdığı kaydedilen açıklamada, bu kişilere yöneltilen suçlamaların tamamen asılsız ve Rusya'nın İngiliz diplomatlara yönelik artan tacizlerini meşrulaştırmak amacıyla uydurulduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Putin (AA)Rusya Devlet Başkanı Putin (AA)

Açıklamada, "Rus devletinin aktif şekilde Moskova'daki İngiliz Büyükelçiliğini kapatmaya çalıştığı ve bunun tehlikeli tırmandırıcı etkisini dikkate almadığı açık." denildi.

Rus Büyükelçi Andrey Kelin'in İngiltere Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı belirtilen açıklamada, üst düzey bakanlık yetkilisinin Kelin'e, İngiltere'nin elçilik personeline ve ailelerine gözdağı verilmesine müsaade etmeyeceğini açıkça ifade ettiğinin altı çizildi.

"RUSYA TARAFINDAN ATILACAK HERHANGİ BİR ADIM TIRMANMA OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"

Açıklamada, İngiltere'nin de bir Rus diplomatın ve eşinin akreditasyonunu derhal iptal ederek karşılıklı adım attığı bildirilerek, "Bu kararı hafife almıyoruz, ancak Rusya'ya her zaman, gerilimi tırmandırmaları halinde karşılık vereceğimizi açıkça ifade ettik. Rusya'nın battığı derinliklere ancak güçle karşılık verilebilir." denildi.

İngiltere (AA)İngiltere (AA)

Rusya ile yaşanan gerginliğe ve zor ikili ilişkilere rağmen, İngiliz hükümetinin diplomatik iletişim kanallarının ve ilgili diplomatik misyonlarının sürdürülmesinin önemli olduğuna inandığı kaydedilen açıklamada, bunun Rusya'nın eylemleriyle sürekli olarak daha da zorlaştırılmasının "derin hayal kırıklığı yarattığı" vurgulandı.

Açıklamada, "Bu olayın üzerine bir çizgi çektik ve Rusya'dan da aynısını yapmasını talep ediyoruz. Rusya tarafından atılacak herhangi bir adım tırmanma olarak değerlendirilecek ve buna uygun şekilde karşılık verilecek." ifadeleri kullanıldı.

RUSYA, İKİ İNGİLİZ DİPLOMATIN AKREDİTASYONLARINI İPTAL ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanlığından 10 Mart'ta yapılan açıklamada, iki İngiliz diplomatın yasaları ihlal ettikleri gerekçesiyle akreditasyonlarının kaldırıldığı duyurulmuştu.

Rusya, ayrıca geçen yıl casusluk yaptıkları ve ülke güvenliği için tehdit oluşturdukları şüphesiyle 6 İngiliz diplomatın akreditasyonunu iptal etmişti.

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