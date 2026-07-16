İran'dan ABD'ye rest! "Kabul etmezse Hürmüz kapalı kalacak"

ABD ve İran arasında 28 Şubat günü başlayan gerilim sürüyor. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, katıldığı bir anma programında Hürmüz Boğazı ve ABD'nin müdahalelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün İran için ulusal bir talep haline geldiğini belirten Ekreminiya, silahlı kuvvetlerin halkın haklarından geri adım atmayacağını ifade etti.

"KABUL ETMEZSE BOĞAZ KAPALI KALACAK"

Ekreminiya, "Eğer ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki İran hukuk sistemini kabul etmezse, boğaz kapalı kalmaya devam edecek." dedi.

ABD ile İran arasında çatışmalara neden olan Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin Ekreminiya, "Tereddütsüz sonuna kadar direneceğiz ve bölgedeki ABD müdahalelerini etkisiz hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin İran hukuk sistemini kabul etmemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam edeceğini söyledi. (Fotoğraf AA'dan alınmıştır.)

"ELE GEÇİREBİLECEKLERİNİ DÜŞÜNDÜLER..."

İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolüne ilişkin stratejisine de değinen Ekreminiya, şöyle konuştu:

"Amerikalılar, ülkenin güney kıyısındaki bazı üslerimize saldırarak bu stratejik boğazı ele geçirebileceklerini düşündüler. Oysa İran, topraklarının herhangi bir noktasından Hürmüz Boğazı'nı kontrol etme yeteneğine sahiptir ve bu konu asla kıyılara ve adalara bağlı değildir."

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Dünya