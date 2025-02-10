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Bangladeş'teki rejim değişikliğinden ABD'nin fonladığı USAID çıktı: Hükümet görevlisi Biden eliyle ekilen nifak tohumları ifşa oldu

Sapkın LGBT lobilerini ve tüm dünyada fondaş medyayı besleyen Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın dünyanın farklı ülkelerindeki kirli operasyonlarından biri daha ortaya çıktı. ABD'nin eski Dışişleri Bakanlığı görevlisi Mike Benz, Bangladeş'teki rejim değişikliğinin, eski Başkan Joe Biden yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından fonlandığını açıkladı.

AA AA
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 13:26 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 13:26
Bangladeş’teki rejim değişikliğinden ABD’nin fonladığı USAID çıktı: Hükümet görevlisi Biden eliyle ekilen nifak tohumları ifşa oldu

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    ABD'nin eski Dışişleri Bakanlığı görevlisi Mike Benz, Bangladeş'teki rejim değişikliğinin, eski Başkan Joe Biden yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından fonlandığını açıkladı.

    Biden döneminde bakanlıkta uluslararası iletişim ve bilgi teknolojisi konularında çalışan Benz, "The Tucker Carlson Show" isimli programda, bakanlık ve USAID'in uluslararası rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    ABD'nin eski Dışişleri Bakanlığı görevlisi Mike Benz (Ekran görüntüsü)ABD'nin eski Dışişleri Bakanlığı görevlisi Mike Benz (Ekran görüntüsü)

    Biden yönetiminin, "Bangladeş'te Çin'in nüfuzunu azaltmak için bir askeri üs kurulmasına" yönelik yürüttüğü çalışmalara değinen Benz, ABD merkezli Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsünün (IRI) Bangladeş'teki rejim değişikliğini teşvik ettiğini öne sürdü.

    YÜZDE 100 FONLANDI

    Benz, IRI'ın bu konudaki faaliyetlerinin ise USAID ve eski ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "yüzde 100" fonlandığını iddia etti.

    The Tucker Carlson Show'un paylaşımı: Mike Benz, 11 dakika boyunca USAID'i ifşa etti. (Ekran görüntüsü)The Tucker Carlson Show'un paylaşımı: Mike Benz, 11 dakika boyunca USAID'i ifşa etti. (Ekran görüntüsü)

    Bangladeş'te Temmuz 2024'te baş gösteren protesto dalgası ve şiddet olaylarının devam ettiği sırada Hindistan'a kaçan dönemin Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in ABD'nin bölgede askeri üs kurma girişimine karşı çıktığını kaydeden Benz, bu sebeple de ABD'nin ülkedeki rejim değişikliğini desteklediğini söyledi.

    SAPKINLARLA İŞBİRLİĞİ YAPTILAR

    Benz, bu kapsamda "ABD'nin aralarında azınlık grupların, LGBTQ bireylerin ve hükümet karşıtı protesto yapan öğrencilerin bulunduğu 170 kişiyle işbirliği" yaptığını dile getirdi.

    Eski yetkili, ayrıca Biden yönetiminin "Bangladeş siyasetini iktidarsızlaştırmaya" yönelik attığı adımlar çerçevesinde iktidara "nifak tohumları ekecek" ve "insanları sokağa dökmeye teşvik edecek" şarkılar yapmaları için bazı rap müzik gruplarına sponsor olduğunu da sözlerine ekledi.

    Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) (AA)Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) (AA)

    USAID İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

    ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

    Kararnamede ABD'nin, dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresinin başlatıldığı kaydedilmişti.

    Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) (AA)Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) (AA)

    ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta Bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

    Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorun nedeniyle çalışanların "idari izne çıkarıldığını" duyurmuştu. Ajansın sosyal medya hesapları da kapatılmıştı.

    USAID sonrası CIAya bir darbe daha! Elon Musk duyurdu: Voice of America ve Radio Free Europe kapatılacakUSAID sonrası CIAya bir darbe daha! Elon Musk duyurdu: Voice of America ve Radio Free Europe kapatılacak

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