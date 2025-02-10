Bangladeş’teki rejim değişikliğinden ABD’nin fonladığı USAID çıktı: Hükümet görevlisi Biden eliyle ekilen nifak tohumları ifşa oldu

Biden döneminde bakanlıkta uluslararası iletişim ve bilgi teknolojisi konularında çalışan Benz, "The Tucker Carlson Show" isimli programda, bakanlık ve USAID'in uluslararası rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin eski Dışişleri Bakanlığı görevlisi Mike Benz , Bangladeş'teki rejim değişikliğinin, eski Başkan Joe Biden yönetimindeki Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Ajansı ( USAID ) tarafından fonlandığını açıkladı.

YÜZDE 100 FONLANDI Benz, IRI'ın bu konudaki faaliyetlerinin ise USAID ve eski ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "yüzde 100" fonlandığını iddia etti.

Biden yönetiminin, "Bangladeş'te Çin'in nüfuzunu azaltmak için bir askeri üs kurulmasına" yönelik yürüttüğü çalışmalara değinen Benz, ABD merkezli Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsünün (IRI) Bangladeş'teki rejim değişikliğini teşvik ettiğini öne sürdü.

The Tucker Carlson Show'un paylaşımı: Mike Benz, 11 dakika boyunca USAID'i ifşa etti. (Ekran görüntüsü)

Bangladeş'te Temmuz 2024'te baş gösteren protesto dalgası ve şiddet olaylarının devam ettiği sırada Hindistan'a kaçan dönemin Başbakanı Şeyh Hasina Vecid'in ABD'nin bölgede askeri üs kurma girişimine karşı çıktığını kaydeden Benz, bu sebeple de ABD'nin ülkedeki rejim değişikliğini desteklediğini söyledi.



SAPKINLARLA İŞBİRLİĞİ YAPTILAR

Benz, bu kapsamda "ABD'nin aralarında azınlık grupların, LGBTQ bireylerin ve hükümet karşıtı protesto yapan öğrencilerin bulunduğu 170 kişiyle işbirliği" yaptığını dile getirdi.

Eski yetkili, ayrıca Biden yönetiminin "Bangladeş siyasetini iktidarsızlaştırmaya" yönelik attığı adımlar çerçevesinde iktidara "nifak tohumları ekecek" ve "insanları sokağa dökmeye teşvik edecek" şarkılar yapmaları için bazı rap müzik gruplarına sponsor olduğunu da sözlerine ekledi.