SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Soykırımcı İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları sürüyor!

Soykırımcı İsrail ordusu Nur Şems Mülteci Kampı'na saldırıları 15’inci gününe girdi. İsrail güçleri, iş makinalarıyla park halindeki araçları sürükledi.

İHA İHA
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 18:20 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 18:20
Soykırımcı İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı’na yönelik saldırıları sürüyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İşgalci İsrail güçlerinin Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Tulkarem kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları 15'inci güne girdi.

    Soykırımcı İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları sürüyor (AA)Soykırımcı İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları sürüyor (AA)

    Filistinliler zorla göç ettirilirken, İsrail güçleri iş makinalarıyla park halindeki araçları sürükledi.

    Yerel yetkililer, Nur Şems Mülteci Kampı'nda yaşayanların yarısının saldırılar nedeniyle yerinden edildiğini belirtti. Yetkililer, İsrail güçlerinin saldırıları sonucu 200 evin tamamen yıkıldığını ve 120 evin kısmen zarar gördüğünü ifade etti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Emekli maaşı farkları hesaplara yatıyor! SGK tarihi açıkladı | Kim ne kadar alacak?
    Mahkemelik olan CHP kurultayında kara para gölgesi! 50 milyon dolarlık şaibe İmamoğlu başrolde... Dövizci açtırıp balya balya taşıttı
    Türk Telekom
    Başkan Erdoğan’dan Trump ve Netanyahu’nun tehcir planına sert tepki: İkinci bir Nekbe yaşatmaya Allah’ın izniyle kimsenin gücü yetmez
    CHP’deki şaibeli kurultay iddialarına soruşturma! Para karşılığı oy kullandırıldı: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifade verecek
    CHP’deki 3’lü zirveden at pazarlığı çıktı! Ön seçime girmem diyen Mansur Yavaş Centilmenlik Anlaşması önerdi: 100 bin imza toplayacak
    Przemyslaw Frankowski resmen Galatasaray’da! KAP’a bildirildi
    TAKVİM günler önce duyurmuştu! DEM Parti İmralı heyeti IKBY’ye gidiyor
    Başkan Erdoğan’dan Malezya’daki fahri doktora beratı sonrası önemli açıklamalar
    Ankara’da anne vahşeti! Üç çocuğunun bileğini kesti: 2’si öldü biri ağır yaralı
    Meteoroloji’den İstanbul için 3 günlük kar alarmı: Saat verildi! Kuvvetli yağış bastıracak! -2 derece...
    CHP’nin muadil 6’lı masası erken dağıldı! Mansur Yavaş ön seçime katılmıyor: Özgür Özel ve İmamoğlu’na Ben sizinle olmam mesajı
    Öcalan’ın PKK’yı fesih çağrısı 4 grubu kapsayacak! Kandil YPG’yi sıkıştırıyor... DEM pazarlık kovalıyor | Ankara’nın planı ne?
    Başkan Erdoğan Asya turuna çıktı! Malezya, Endonezya ve Pakistan... İmzalar atılacak
    EMEKLİYE 9 BİN TL İKRAMİYE: 4 formül masada! %44.38 zam mı gelecek? SSK, BAĞKUR, EYT’liler...
    Sarallar suç örgütü üyesini Yunanistan’a kaçırmışlardı! Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ve emniyet müdürünün ifadesi ortaya çıktı
    Başkan Erdoğan’ın Trump’ın Gazze sürgün planı tepkisi dünya basınında
    Küresel ahlaksızlıkta zirve! ABD Başkanı Trump Gazze’ye çökme isteğini yineledi: Orayı satın alacağım | Kushner’in sinsi planı
    Spor yazarlarından Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yorumu: Tilki Mourinho
    Adana Demirspor’un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi sonrası sert sözler: Hırsızlık!