Soykırımcı İsrail ordusunun Nur Şems Mülteci Kampı’na yönelik saldırıları sürüyor!

İşgalci İsrail güçlerinin Filistin'in Batı Şeria bölgesinde yer alan Tulkarem kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları 15'inci güne girdi.
Filistinliler zorla göç ettirilirken, İsrail güçleri iş makinalarıyla park halindeki araçları sürükledi.
Yerel yetkililer, Nur Şems Mülteci Kampı'nda yaşayanların yarısının saldırılar nedeniyle yerinden edildiğini belirtti. Yetkililer, İsrail güçlerinin saldırıları sonucu 200 evin tamamen yıkıldığını ve 120 evin kısmen zarar gördüğünü ifade etti.