Bakan Güler Politico’ya konuştu! ABD dergisinde Türkiye vurgusu: NATO’da kendi yolunu çiziyor

NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın rolü merkeze otururken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Politico'ya verdiği röportaj gündem oldu.

"TÜRKİYE NATO'DA KENDİ YOLUNU ÇİZİYOR"

ABD dergisi Politico, Bakan Güler'in röportajını "Türkiye NATO'da kendi yolunu çiziyor" başlığı ile verdi ve "Ankara Rusya ile dost, Ukrayna'ya silah sağlıyor ve AB'nin savunmada daha büyük bir rol oynamasından çekiniyor" ifadelerini kullandı.

POLITICO'DAN TÜRKİYE VURGUSU

Türkiye, NATO'ya üyelik, Rusya ile yakın ilişkiler ve Ukrayna'nın bir nevi müttefiki olma konularındaki dikkatli dengeleyici tavrını terk etmeyi düşünmediğini vurgulayan Politico, "Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin 1952'de katıldığı ittifakın geri kalanıyla aynı çizgide olmadığı fikrine tepki gösterdi." dedi.

Politico'ya röportaj veren Bakan Güler ise "Türkiye'nin güvenilir olmadığı yönündeki iddiayı kesinlikle reddettiklerini söylerken Almanya'nın Eurofighter jetlerine yönelik ihracat kısıtlamalarının "ittifak içinde güvensizlik yarattığına" yönelik ifadelerine dikkat çekti.

"İTTİFAK İÇİNDEKİ EN BÜYÜK ORDU"

Türkiye'nin ABD'nin dışında ittifak içindeki en büyük orduya sahip olduğunu vurgulayan Politico, Ankara'nın hem Rusya hem de Ukrayna ile devam eden ilişkilerini "cambazlık" olarak nitelendirdi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın orta yolu bulmaya çalıştığını belirtti.

BAKAN GÜLER NET KONUŞTU

Bakan Güler'in "Karadeniz'in stratejik bir savaş alanına dönüşmesine izin vermeyeceğiz" şeklindeki sözlerine dikkat çeken Politico, Türkiye'nin yerli ve milli üretime dayalı, tam bağımsız bir savunma sanayii oluşturmayı, böylece ülke ekonomisini güçlendirmeyi ve Türkiye'nin bağımsızlığına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti.

Ankara'nın Orta Doğu politikasında özerkliğini korumak istediğini belirten Politico, Bakan Güler'in Irak ve Suriye sınırlarında 30-40 km derinliğinde terör örgütü PKK'yı tamamen temizlemeye kararlı olduklarına yönelik sözlerini vurguladı ve "Son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz" dediğine dikkat çekti.