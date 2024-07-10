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Husilerden İsrail ve ABD’ye darbe! Umman Denizi ve Aden Körfezi’nde 3 gemiyi hedef aldılar

Yemen’deki Husiler’den ABD ve İsrail gemilerine bir darbe daha geldi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde 3 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Seri, Umman Denizi'nde, İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal eden Marthopolis isimli bir geminin de İHA'larla hedef alınarak doğrudan vurulduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 12:18 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 12:18
Husilerden İsrail ve ABD’ye darbe! Umman Denizi ve Aden Körfezi’nde 3 gemiyi hedef aldılar

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Yemen'deki İran destekli Husiler, füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Umman Denizi ve Aden Körfezi'nde 3 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

ABD VE İSRAİL GEMİLERİNİ VURDULAR

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Umman Denizi'nde Amerikan gemisi Maersk Sentosa'yı bir dizi balistik ve kanatlı füzeyle tam isabet vurduklarını belirtti.

Seri, Aden Körfezi'nde de İsrail gemisi MSC Patnaree'nin çok sayıda İHA tarafından hedef alındığını ve operasyonun başarıyla amacına ulaştığını duyurdu.

Umman Denizi'nde, İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal eden Marthopolis isimli bir geminin de İHA'larla hedef alınarak doğrudan vurulduğunu belirten Seri, geminin hangi ülkeye ait olduğuna dair bilgi vermedi.

HUSİLER İSRAİL'İ HEDEF ALMAYA DEVAM EDİYOR

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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