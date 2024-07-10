İlk kez uçağa binen yolcu faciaya yol açtı! Tuvaleti ararken yanlışlıkla acil çıkış kapısını açınca olanlar oldu

Çin 'de ilk kez uçağa binen bir yolcu tuvalet kapısı olduğunu düşünerek acil çıkış kapısını açtı ve olanlar oldu.

TUVALET ZANNETTİ ACİL ÇIKIŞ KAPISINI AÇTI

South China Morning Post'a göre ilk kez uçağa binen bir yolcunun tuvalet kapısı zannederek yanlışlıkla acil çıkış kapısını açması ile uçuş iptal edildi ve yolcular uçaktan indirildi.

Tüm yolcular bir otele yerleştirilirken her bir yolcuya 400 yuan yani 55 ABD doları tazminat ödendi.

"İLK KEZ UÇMAK MAZERET DEĞİL"

Acil çıkış kapısını açan kadın ise polis tarafından sorgulanmak üzere otele götürüldü.

Olay anına şahit olan bir diğer yolcu ise kadının kapıyı sessizce, kimsenin fark etmeyeceği şekilde açtığını söyledi.

Olay ile ilgili konuşan bir kişi ise "İlk kez uçmak mazeret değil. Mürettebata tuvaletin nerede olduğunu sorabilirdi" dedi.

AYNI HİKAYE 12 GÜN GÖZALTI

Haziran 2017'de Pekin Havalimanı'nda bir yolcu, yanlışlıkla acil çıkışı açıp tahliye kaydırağını çalıştırdığı için 12 gün boyunca gözaltında tutulmuştu.

Şubat 2015'te, Çin'in kuzeydoğusundaki Jilin eyaletindeki bir havaalanında başka bir yolcu taksi sırasında koltuğunun yakınındaki acil çıkış kapısını açtı. 35.000 yuan (4.800 ABD doları) tazminat ödemek zorunda kalmıştı.