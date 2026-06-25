Mezarlıktan çaldığı cesetlerle kendine yemek hazırladı! Akıllara durgunluk veren olay

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Budapeşte'de bir hastanede çalışan 30 yaşındaki hasta bakıcı, evinde ve iş yerinde sakladığı insan uzuvları, kemikler, kalp ve insan derisinden maskeler ile yakalandı.

Ulusal Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yapılan baskında zanlının evinde kafatası, beyin, bacak, el ve insan yüzü maskesi ele geçirildi.

Zanlının insan uzuvlarını sadece hastaneden çalmadığı, aynı zamanda Macaristan ve Slovakya'daki terk edilmiş mezarlıkları kazarak cesetleri çıkardığı belirlendi.

Tutuklu zanlı sorgusunda insan anatomisine özel ilgisi olduğunu belirtti ve evinde sakladığı insan etlerinden yemek hazırlayıp yediğini itiraf etti.

Zanlının anatomi ve patolojiye aşırı tutkulu olduğu ve bu ilgisini ailesi ile arkadaş çevresiyle açıkça paylaştığı öğrenildi.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte, kan donduran bir gizemle sarsıldı. 30 yaşındaki bir hastane görevlisinin evine ve iş yerine düzenlenen baskında, valizlere gizlenmiş kemikler, kavanozda saklanan bir kalp ve insan derisinden yapılmış maskeler ele geçirildi.

Budapeşte'de yaşayan bir yamyamın evinden çıkanlar şoke etti. (Haberin fotoğrafları Macaristan Polisi'ne aittir.)

"HATIRA" ADI ALTINDA DEHŞET KOLEKSİYONU



The Sun'da yer alan habere göre; Budapeşte'deki bir hastanede hasta bakıcı/görevli olarak çalışan 30 yaşındaki bir şahıs hakkında, insan uzuvları sakladığı yönünde emniyete ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren Ulusal Soruşturma Bürosu ekipleri, zanlının evine ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.