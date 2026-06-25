Mezarlıktan çaldığı cesetlerle kendine yemek hazırladı! Akıllara durgunluk veren olay
Macaristan’da hastane görevlisi 30 yaşındaki bir şahsın evine düzenlenen baskında valizler dolusu kemik, insan derisinden yapılmış maskeler ve kavanozda saklanan organlar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlının sorgusunda evinde sakladığı bu parçalardan kendisine çeşitli yöntemlerle yemekler hazırladığını ve bu insan etlerini yediğini itiraf etti.
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- Budapeşte'de bir hastanede çalışan 30 yaşındaki hasta bakıcı, evinde ve iş yerinde sakladığı insan uzuvları, kemikler, kalp ve insan derisinden maskeler ile yakalandı.
- Ulusal Soruşturma Bürosu ekipleri tarafından yapılan baskında zanlının evinde kafatası, beyin, bacak, el ve insan yüzü maskesi ele geçirildi.
- Zanlının insan uzuvlarını sadece hastaneden çalmadığı, aynı zamanda Macaristan ve Slovakya'daki terk edilmiş mezarlıkları kazarak cesetleri çıkardığı belirlendi.
- Tutuklu zanlı sorgusunda insan anatomisine özel ilgisi olduğunu belirtti ve evinde sakladığı insan etlerinden yemek hazırlayıp yediğini itiraf etti.
- Zanlının anatomi ve patolojiye aşırı tutkulu olduğu ve bu ilgisini ailesi ile arkadaş çevresiyle açıkça paylaştığı öğrenildi.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte, kan donduran bir gizemle sarsıldı. 30 yaşındaki bir hastane görevlisinin evine ve iş yerine düzenlenen baskında, valizlere gizlenmiş kemikler, kavanozda saklanan bir kalp ve insan derisinden yapılmış maskeler ele geçirildi.
"HATIRA" ADI ALTINDA DEHŞET KOLEKSİYONU
The Sun'da yer alan habere göre; Budapeşte'deki bir hastanede hasta bakıcı/görevli olarak çalışan 30 yaşındaki bir şahıs hakkında, insan uzuvları sakladığı yönünde emniyete ihbar yapıldı. İhbarı değerlendiren Ulusal Soruşturma Bürosu ekipleri, zanlının evine ve iş yerine eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonda zanlının evini adeta bir "anatomi müzesine" çevirdiği görüldü. Yapılan aramalarda; bir valizin içine istiflenmiş çok sayıda kemik ve insan derisi bulundu. Zanlının "trofe" (av ganimeti) olarak adlandırdığı parçalar arasında, salonundaki cam bir vitrinde sergilenen bir insan kafatası ise polis ekiplerini bile hayrete düşürdü.
KAVANOZDA KALP VE İNSAN YÜZÜ MASKESİ
Aramaların derinleştirilmesiyle şok edici detaylar ortaya çıkmaya devam etti. Evde;
- Bütün halde bir alt bacak ve el,
- Birkaç kafatası
- Bir adet beyin,
- Korunmuş insan derisi kullanılarak yeniden birleştirilmiş bir insan yüzü,
- Bir kavanoz içinde muhafaza edilen bir kalp ele geçirildi.
MEZARLARI KAZIP CESETLERİ ÇIKARMIŞ
Polis kaynaklarından alınan ilk bilgilere göre, zanlının bu parçaları yalnızca çalıştığı hastaneden çalmadığı, aynı zamanda Macaristan ve Slovakya genelindeki terk edilmiş mezarlıkları kazarak cesetleri çıkardığı ve parçaladığı şüphesi üzerinde duruluyor.
ÇEVRESİNE AÇIKÇA ANLATMIŞ
Anatomi ve patoloji bilimine "aşırı tutkulu" olduğu belirtilen zanlının, insan vücuduna ve kadavralara olan bu ürkütücü ilgisini ailesi ve arkadaş çevresiyle de açıkça paylaştığı öğrenildi.
KENDİSİNE YEMEK HAZIRLADIĞINI İTİRAF ETTİ
Tutuklu bulunan 30 yaşındaki hasta bakıcının sorgu süreci başladı. Edinilen bilgilere göre, suçunu kabul eden zanlı, insan anatomisine karşı özel bir ilgisinin olduğunu söyledi.
Ancak sorgunun ilerleyen aşamalarında kan donduran bir gerçek ortaya çıktı. İnsan uzuvlarına karşı koyulamaz bir çekim duyduğunu belirten zanlı, evinde sakladığı bu parçalardan kendisine çeşitli yöntemlerle yemekler hazırladığını ve bu insan etlerini yediğini itiraf etti.