Avustralya Başbakanı Albanese'den İsrail'e karşı net duruş: "Filistin için sesimizi yükselteceğiz"
Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu, 3 yıldır Filistin'de soykırı yapan İsrail'in dünya sahnesinde nasıl yalnızlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere pek çok ülkenin lideri BM kürsüsünde İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'nın ilhakına karşı net bir duruş sergilerken Avustralya Başbakanı Anthony Albanese de bu liderlerden biri oldu. Albanese BM kürsüsünde yaptığı konuşmada Filistin ve İran konusunda seslerini yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı.
Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımının ardından dünyada nasıl yalnızlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.
DÜNYA LİDERLERİNDEN İSRAİL'E KARŞI NET DURUŞ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere çok sayıda ülke lideri BM kürsüsünde, İsrail'e ve Gazze'deki soykırımının baş sorumlusu olan Binyamin Netanyahu'ya karşı net bir duruş sergiledi. Netanyahu BM kürsüsüne çıkıp konuştuğunda ise 70'ten fazla ülkenin temsilcisi salonu terk etti ve İsrail'i yuhalayarak protesto etti.
ALBANESE'DEN BATI ŞERİA ÇAĞRISI
İsrail'e karşı sesini yükselten liderlerden biri de Avustralya Başbakanı Anthony Albanese oldu. Albanese Filistin ve İran konusunda seslerini yükseltmeye devam edeceklerini vurguladı.
İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere dikkati çeken Albanese, "Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerleri de dahil olmak üzere, barış umuduna zarar veren eylemlere karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
İRAN VE ABD'YE ATEŞKES MESAJI
İran'daki savaşın da Orta Doğu'da ciddi can kaybına yol açtığına ve küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğuna işaret eden Albanese, şu ifadeleri kullandı:
"Avustralya, ateşkes çağrılarında ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ile deniz seyrüseferi ve ticaretin serbestliğinin yeniden sağlanması konusunda tutarlı bir tutum sergilemiştir. Ayrıca İran'ın bölgeye yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarını durdurmasını ve nükleer silah elde etmeye yönelik her türlü programı terk etmesini talep etmeyi sürdürüyoruz."
BİR DE YAPAY ZEKA ÇIKIŞI
Albanese, konuşmasının bir bölümünü yapay zeka alanındaki gelişmelere ayırarak, "Yapay zekayı görmezden gelemeyiz ya da engelleyemeyiz, işte bu nedenle bu hafta diğer ülkelerle bir araya gelerek yapay zekanın gelişimine pasif bir şekilde boyun eğmek yerine, bu gelişimi şekillendirmek için harekete geçilmesi çağrısında bulunduk. " diye konuştu.
Bir yapay zeka ajanının Avustralya hükümetinin internet sitesine sızdığına dikkat çeken Albanese, "Bu, kabul edilemez bir durumdur ve işte bu nedenle Avustralya, yapay zekanın insanlara hizmet etmesini ve onların yararına çalışmasını sağlamak için yapay zeka standartlarına ilişkin Avustralya standartlarının oluşturulmasında öncülük etmektedir." görüşünü paylaştı.
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