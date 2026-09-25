Albanese, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kuruluna hitap etti. (Fotoğraf: AFP)

İRAN VE ABD'YE ATEŞKES MESAJI

İran'daki savaşın da Orta Doğu'da ciddi can kaybına yol açtığına ve küresel ekonomi üzerinde yıkıcı etkilerinin olduğuna işaret eden Albanese, şu ifadeleri kullandı:

"Avustralya, ateşkes çağrılarında ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması ile deniz seyrüseferi ve ticaretin serbestliğinin yeniden sağlanması konusunda tutarlı bir tutum sergilemiştir. Ayrıca İran'ın bölgeye yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarını durdurmasını ve nükleer silah elde etmeye yönelik her türlü programı terk etmesini talep etmeyi sürdürüyoruz."

BİR DE YAPAY ZEKA ÇIKIŞI

Albanese, konuşmasının bir bölümünü yapay zeka alanındaki gelişmelere ayırarak, "Yapay zekayı görmezden gelemeyiz ya da engelleyemeyiz, işte bu nedenle bu hafta diğer ülkelerle bir araya gelerek yapay zekanın gelişimine pasif bir şekilde boyun eğmek yerine, bu gelişimi şekillendirmek için harekete geçilmesi çağrısında bulunduk. " diye konuştu.