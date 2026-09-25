Rusya'da ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden Permnefteorgsintez'e İHA saldırısı: Bölgedeki sanayi tesisi hedef alındı
Rusya’nın Perm bölgesindeki en büyük petrol rafinerilerinden Permnefteorgsintez, sabah saatlerinden itibaren yoğun insansız hava aracı saldırılarının hedefi oldu. Yetkililer ilk belirlemelere göre ölü veya yaralı olmadığını açıkladı.
Rusya'nın Perm bölgesinde ülkenin en büyük petrol rafinerilerinden Permnefteorgsintez'in bulunduğu sanayi bölgesine insansız hava aracıyla (İHA) saldırısı düzenlendiği bildirildi.
SABAH SAATLERİNDEN BERİ İHA SALDIRISININ DEVAM ETTİĞİ BELİRTTİ
Perm Valisi Dmitriy Mahonin, yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren bölgeye yönelik yoğun İHA saldırısının sürdüğünü belirtti.
Hava savunma sistemlerinin İHA'lara müdahale ettiğini aktaran Mahonin, saldırılarda bölgedeki sanayi tesisinin hedef alındığını ifade etti.
Mahonin, ilk belirlemelere göre yaralanan bulunmadığını, acil durum ve operasyon ekiplerinin tesiste çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.
Rusya'nın petrol işleme kapasitesi bakımından yedinci büyük rafinerisi konumundaki Permnefteorgsintez, yılda 13 milyon tona kadar ham petrol işleme kapasitesine sahip.