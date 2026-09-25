Yapay zeka modeli Claude yeni enzim sistemi keşfetti: Anthropic CEO'su biyolojik silahlarda kullanılma riskine karşı uyardı
Anthropic'in yapay zeka modeli Claude, insan müdahalesi olmaksızın 21,5 saat aralıksız çalışarak bakteriyofajlarda yepyeni bir ters transkriptaz enzim sistemi (ART) keşfetti. Öte yandan Anthropic CEO'su Dario Amodei, bu güçlü teknolojinin biyolojik silahlarda kullanılma riskine karşı Birleşmiş Milletler'i uyardı.
Küresel yapay zeka şirketi Anthropic, yapay zeka modeli Claude'un yeni bir enzim sisteminin keşfedilmesine öncülük ettiğini duyurdu.
CLAUDE'UN YENİ ENZİM SİSTEMİNİN KEŞFİNE YARDIMCI OLDUĞU AÇIKLANDI
Anthropic'in paylaştığı verilere göre, "Mythos 5" altyapısıyla güçlendirilen yaklaşık 950 adet Claude ajanı, insan müdahalesi olmadan 21,5 saat boyunca aralıksız çalıştı.
Bu süreçte 1,9 milyar protein kümesi tarandı, 210 milyon token harcanarak yaklaşık 200.000 ters transkriptaz kümesi toplandı ve insan incelemesi için 19-20 adet aday rapor sunuldu. Çalışmanın sonucunda, ağırlıklı olarak bakteriyofajların (bakterileri enfekte eden virüsler) DNA'larında ART (Array-Associated Reverse Transcriptases / Dizi İlişkili Ters Transkriptazlar) adı verilen yepyeni bir sistem tespit edildi.
CLAUDE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ
Süreç sırasında Claude ajanlarından birinin ham DNA verisini incelerken kaydettiği iç notlar da kamuoyuyla paylaşıldı. Ajanın, "RT'nin yanındaki DNA muhteşem: Çıplak gözle tandem bir tekrar dizisi görebiliyorum... Bu CRISPR benzeri bir tekrar dizisi mi?" ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdiği görüldü.
Uzmanlar, yapay zekanın sıfırdan yepyeni bir molekül yaratmadığını; ancak daha önceden bilinen ve ayrı ayrı kataloglanan ters transkriptaz (RT) enzimi ile yanındaki komşu geni ve bu CRISPR benzeri tekrar dizisini ilk kez tek bir bütünleşik sistem (ART) olarak ilişkilendiren ilk varlık olduğunu vurguladı.
Araştırmacıların laboratuvar çalışmaları sonucunda bu bulgunun, daha önce bakterilere bulaşan türden virüslerde rastlanan ancak şimdiye kadar karakterize edilmemiş enzim sistemine işaret ettiği anlaşıldı.
İşlevi henüz tam olarak bilinmeyen bu yeni enzim sistemine yönelik detaylı araştırmalar sürüyor.
YENİ SİSTEMİN FİZİKSEL BOYUTLARI
Anthropic'in San Francisco'daki moleküler biyoloji laboratuvarında bilim insanları tarafından yapılan testlerde, bu ART dizilerinin hücre içinde gerçekten de kısa RNA setleri olarak okunduğu doğrulandı. Yapılan analizler, sistemin teknik ölçülerini şu şekilde ortaya koydu:
- Tespit edilen diziler 0,3 ila 4,1 kilobaz uzunluğunda.
- Her bir dizide 3 ila 21 tekrar kopyası bulunurken, her bir tekrar parçası 15 ila 49 nükleotid uzunluğunda. Bu parçaların içinde, RNA'nın kendi üzerine katlanmasını sağlayan yaklaşık 15 nükleotidlik palindromik bir çekirdek yer alıyor.
Tekrarların arasında 120 ila 220 nükleotidlik değişken boşluklar bulunuyor. Araştırmacıları en çok şaşıran konulardan biri ise sistemin çalışma dinamikleri oldu. Anthropic ekibi aynı tarama kampanyasını 10 kez daha tekrarladığında, modellerin hiçbirinin DNA'nın bu kısmını aynı şekilde okuyamadığı ve bu tekrar dizilerini kaçırdığı görüldü.
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER'DE BİYOLOJİK SİLAH KONUSUNDA UYARIDA BULUNDU
Öte yandan, Anthropic CEO'su Dario Amodei keşifle ilgili yaptığı açıklamada, Stanford Üniversitesi'nden bağımsız bir araştırma ekibinin de neredeyse aynı dönemde benzer bir ters transkriptaz sistemini tarif ettiğine dikkat çekti.
Anthropic'in Üst Yöneticisi Dario Amodei, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen toplantıda, yapay zekanın biyolojik silah üretmek için kullanılmasını "risk faktörü" olarak gördüğünü söylemiş, bu teknolojinin bu amaçla kullanılmasının yasaklanmasını önermişti.
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