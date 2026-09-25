Bu süreçte 1,9 milyar protein kümesi tarandı, 210 milyon token harcanarak yaklaşık 200.000 ters transkriptaz kümesi toplandı ve insan incelemesi için 19-20 adet aday rapor sunuldu. Çalışmanın sonucunda, ağırlıklı olarak bakteriyofajların (bakterileri enfekte eden virüsler) DNA'larında ART (Array-Associated Reverse Transcriptases / Dizi İlişkili Ters Transkriptazlar) adı verilen yepyeni bir sistem tespit edildi.

Anthropic'in yapay zekası Claude, 1.9 milyar protein kümesini tarayarak yepyeni bir ters transkriptaz enzim sistemi keşfetti. (Fotoğraf: Takvim foto arşivi)

CLAUDE ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Süreç sırasında Claude ajanlarından birinin ham DNA verisini incelerken kaydettiği iç notlar da kamuoyuyla paylaşıldı. Ajanın, "RT'nin yanındaki DNA muhteşem: Çıplak gözle tandem bir tekrar dizisi görebiliyorum... Bu CRISPR benzeri bir tekrar dizisi mi?" ifadeleriyle şaşkınlığını dile getirdiği görüldü.

Uzmanlar, yapay zekanın sıfırdan yepyeni bir molekül yaratmadığını; ancak daha önceden bilinen ve ayrı ayrı kataloglanan ters transkriptaz (RT) enzimi ile yanındaki komşu geni ve bu CRISPR benzeri tekrar dizisini ilk kez tek bir bütünleşik sistem (ART) olarak ilişkilendiren ilk varlık olduğunu vurguladı.

Araştırmacıların laboratuvar çalışmaları sonucunda bu bulgunun, daha önce bakterilere bulaşan türden virüslerde rastlanan ancak şimdiye kadar karakterize edilmemiş enzim sistemine işaret ettiği anlaşıldı. İşlevi henüz tam olarak bilinmeyen bu yeni enzim sistemine yönelik detaylı araştırmalar sürüyor.

YENİ SİSTEMİN FİZİKSEL BOYUTLARI

Anthropic'in San Francisco'daki moleküler biyoloji laboratuvarında bilim insanları tarafından yapılan testlerde, bu ART dizilerinin hücre içinde gerçekten de kısa RNA setleri olarak okunduğu doğrulandı. Yapılan analizler, sistemin teknik ölçülerini şu şekilde ortaya koydu:

Tespit edilen diziler 0,3 ila 4,1 kilobaz uzunluğunda.

Her bir dizide 3 ila 21 tekrar kopyası bulunurken, her bir tekrar parçası 15 ila 49 nükleotid uzunluğunda. Bu parçaların içinde, RNA'nın kendi üzerine katlanmasını sağlayan yaklaşık 15 nükleotidlik palindromik bir çekirdek yer alıyor.

Tekrarların arasında 120 ila 220 nükleotidlik değişken boşluklar bulunuyor. Araştırmacıları en çok şaşıran konulardan biri ise sistemin çalışma dinamikleri oldu. Anthropic ekibi aynı tarama kampanyasını 10 kez daha tekrarladığında, modellerin hiçbirinin DNA'nın bu kısmını aynı şekilde okuyamadığı ve bu tekrar dizilerini kaçırdığı görüldü.