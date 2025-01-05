PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Avrupalı bakanlar Suriye ziyaretinde YPG'ye özerklik istedi!

Avrupalı bakanlar, Suriye'ye yaptıkları ziyaret sırasında PKK/YPG'yi hedef alarak, Kürt kesimine yönelik siyasi çözüm çağrısında bulundular.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
Avrupalı bakanlar Suriye ziyaretinde YPG’ye özerklik istedi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Avrupalı bakanlar Suriye ziyareti sırasında PKK/YPG'yi kastederek Kürt kesimine yönelik siyasi çözüm çağrısı yaptılar.

    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "Fransa'nın müttefiki olan Kürtlerle siyasi bir çözüm bulunmalı. Kürtler, ülkenin geleceğine yön verecek sürecin bir parçası olmalıdır" ifadelerini kullandı.

    Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Suriye'deki Kürtler için güvenilir bir güvenlik garantisinin sağlanması şart. Suriye'deki yeniden inşa sürecine tüm toplulukların dahil edilmeli" dedi.

    Suriye lideri Ahmed el Şara ile Lübnan Başbakanı Mikati arasında kritik görüşme! Dışişleri bakanından Körfez çıkarmasıSuriye lideri Ahmed el Şara ile Lübnan Başbakanı Mikati arasında kritik görüşme! Dışişleri bakanından Körfez çıkarması
    Suriye lideri Ahmed el Şara ile Lübnan Başbakanı Mikati arasında kritik görüşme! Dışişleri bakanından Körfez çıkarması

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Pera Palas’ta işgali kutlama balosu! 1920 konseptli yılbaşı partisi gündem oldu... Neden milli mücadelenin en zor yılını tercih ettiler?
    CHP’li İBB’nin İETT vurgununda yeni detaylar! Remzi Baka’ya ayda 181 milyon 5 yılda milyarlarca lira | Akçeli işler adrese teslim ihaleler
    Başkan Erdoğan’dan muhalefete borç tepkisi: SGK’yı batırmak bir CHP geleneği
    New Orleans’ı kana bulayan saldırganın iki farklı noktaya patlayıcı yerleştirdiği ortaya çıktı
    CANLI | Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’a son görev! İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay ve Ahmet Selçuk İlkan’dan duygu dolu sözler
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ordu’da! Samimi kareler peş peşe geldi: Vatandaşlarla çay içip sohbet etti
    Lider 2025’te de sahnede! Galatasaray Göztepe’yi 2-1 yendi
    Trump’tan zoraki atama: PKK/YPG destekçisi Morgan Ortagus’u Ortadoğu ekibine aldı
    Fırtına derbide kayıp! Trabzonspor Samsunspor’a 2-1 yenildi
    TikTok’taki o akım can aldı! Üzerine kolonya döküp çakmakla kendini yaktı
    Başkan Erdoğan, Samsun’da açıkladı: Ya silah bırakacaklar ya gömülecekler!
    MHP lideri Devlet Bahçeli’den Ferdi Tayfur’a son görev... Mezarının başına gitti
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca’dan sonra o da gelecek
    Başkan Erdoğan’dan Samsun’da Ferdi Tayfur mesajı: Yerli ve milliydi | Ordu’da Ferdi Tayfur şarkısıyla karşılandı
    Mourinho’dan büyük sürpriz! Hatay maçında o isimler sahada