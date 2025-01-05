Avrupalı bakanlar Suriye ziyaretinde YPG’ye özerklik istedi!

Avrupalı bakanlar Suriye ziyareti sırasında PKK/YPG'yi kastederek Kürt kesimine yönelik siyasi çözüm çağrısı yaptılar.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "Fransa'nın müttefiki olan Kürtlerle siyasi bir çözüm bulunmalı. Kürtler, ülkenin geleceğine yön verecek sürecin bir parçası olmalıdır" ifadelerini kullandı.



Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Suriye'deki Kürtler için güvenilir bir güvenlik garantisinin sağlanması şart. Suriye'deki yeniden inşa sürecine tüm toplulukların dahil edilmeli" dedi.

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