İngiltere savaşa hazırlıksız! Uzmanlar ‘İngiliz birlikleri kendilerini savunamıyor’ dedi

Nükleer savaş tehditleri havada uçuşurken İngiltere 'nin ise savaşa hazırlıksız olduğu ve kendisini savunamadığı belirtildi.

İNGİLİZ'DEN İTİRAF: SAVAŞA HAZIRLIKSIZIZ

Eski bir üst düzey yetkili, İngiliz askerlerinin herhangi bir ölçekteki çatışmaya hazırlıksız olduğu ve İngiliz topraklarını gerektiği gibi savunamadığı uyarısında bulundu.

"MÜHİMMATI HIZLA TÜKENECEK, FÜZE SALDIRILARINI ÖNLEYEMEYECEK"

Daha önce ülkenin savaşa hazırlık düzeyini ölçmekle görevli hükümet ekibine liderlik eden Dr. Rob Johnson, İngiltere'nin mühimmatının hızla tükeneceğini ve füze saldırılarını önleyemeyecek durumda kalacağını söyledi.

Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'nin ciddi gemi ve uçak sıkıntısı yaşadığını, İngiltere'nin bu sorunları çözmek için harcama dahi yapmadığını söyleyen Dr. Johnson, İngiltere ordusunun barışı koruma ve insani yardım operasyonlarının, savaş bölgelerinden sivil tahliyesi ve bazı sabotaj karşıtı faaliyetlerde bulunmasına ancak izin veren asgari düzeyde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Dr. Rob Johnson

UZMANLAR "SAVUNMAMIZ ÇOK ZAYIF" DEDİ

Financial Times'a konuşan Dr. Johnson, "Daha büyük ölçekli bir operasyonda mühimmatımız hızla tükenir. Savunmamız çok zayıf ve herhangi bir ölçekte silahlı çatışmada savaşmaya ve kazanmaya hazır değiliz. İngiltere, İngiliz topraklarını gerektiği gibi savunamayacak bir duruma geldi." dedi.

İNGİLTERE İÇİN EN TEHLİKELİ DÖNEM

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ise pazartesi akşamı seçmene çağrıda bulunmuş ve "On yıllardır gördüğümüz en tehlikeli zamanda yaşandıklarını" söyledi. Sunak, ayrıca, "Şu anda ülkemizde onlarca yıldır gördüğümüz en tehlikeli zamanı yaşıyoruz. Ve buna rağmen İşçi Partisi herkesi güvende tutma planlarımıza uymuyor. Bence bu Putin gibi rakiplerimize güvenlik konusunda ciddi olmadığımız yönünde oldukça endişe verici bir mesaj gönderiyor" dedi.

İşçi Partisi lideri ve Sunak'ın 4 Temmuz'da düzenlenecek olan genel seçimlerde Rishi Sunak'ın rakibi olan Keir Starmer ise "Kiev'de Devlet Başkanı Zelenski'yle bizzat görüştüm ve hükümet değişirse Ukrayna'ya desteğimizde herhangi bir değişiklik olmayacağını söyledim" dedi.

Daily Mail, İşçi Partisi'nin liderine iktidara gelmesi durumunda savunmaya öncelik vermesi için çağrı yapılıyor.

23 yıl boyunca İngiliz ordusunda subaylık yapmış olan Albay Hamish de Bretton-Gordon ise "Sir Keir, Downing Caddesi'ne girerse öncelikle savunmanın üstesinden gelmeli, aksi takdirde başarmayı amaçladığı her şey korkunç derecede önemsiz hale gelecek." şeklinde konuştu.

General Sir Richard Barrons "Şu anda Silahlı Kuvvetlerimiz bu işi yapmaya uygun değil. Modernizasyonlarını ve dönüşümlerini hızlandırmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.