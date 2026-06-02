Hamaney'e 3 ay sonra defnedilecek: 3 ayrı kentte cenaze töreni
İran'ın 28 Şubat'ta ABD/İsrail saldırılarında hayatını kaybeden eski dini lideri Ali Hamaney, 2 ay sonra defnedilecek. Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenleneceği bildirildi. Hamaney'in nihai defin yerinin Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olmasının planlandığı belirtildi.
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden İran'ın önceki lideri Ali Hamaney için Tahran, Kum ve Meşhed kentlerinde cenaze törenleri düzenleneceği bildirildi.
3 KENTTE CENAZE TÖRENİ
İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Tahran Belediyesi Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Tevekkülizade, Hamaney için 3 kentte cenaze törenleri programlandığını açıkladı.
Cenaze törenlerinin tarihine dair bilgi vermeyen Tevekkülizade, Tahran'daki cenaze töreninin en az 24 saat sürmesinin beklendiğini ardından naaşın Kum şehrine ve son olarak da benzer bir tören için Meşhed şehrine nakledileceğini aktardı.
NİHAİ DEFİN YERİ İMAM RIZA TÜRBESİ
Programın detaylarının kısa süre sonra açıklanacağını dile getiren Tevekkülizade, Hamaney'in nihai defin yerinin Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi olmasının planlandığının bilgisini verdi.
28 ŞUBAT'TA ABD/İSRAİL SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBETTİ
İran'ın önceki lideri Hamaney, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın ilk anlarında Tahran'da Filistin Caddesi üzerindeki konutunun hedef alınması sonucu eşi, gelini ve 14 aylık torunuyla hayatını kaybetmişti.