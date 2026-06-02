İsrail polisi, Batı Kudüs'te zorunlu askerlik ve orduya katılmayı reddeden Ultra Ortodoks Yahudilere ses bombalarıyla müdahale etti.

Göstericiler, Batı Kudüs’teki Hamitarim Köprüsü'nde yolu kapatarak trafiği durma noktasına getirdi.

İsrail polisi, göstericiler arasında kalan bir askeri kurtarmak için ses bombası kullanırken atlı polislerle müdahale etti.

Bnei Brak'ta protestocular ana yolları ve demiryolunu kapattı, gösteriler İsrail'in diğer bölgelerine de yayıldı.

İsrail Yüksek Mahkemesi, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığını belirten bir karar vermişti.

İsrail'de Haredi krizi, Fotoğraflar: AA HAREDİLER ŞEHİRLERİ KARIŞTIRDI Batı Kudüs'ün önemli kavşaklarından Hamitarim Köprüsü'nde bir araya gelen göstericiler, dün Beyt Şemeş'te 9 Haredi'nin gözaltına alınmasını ve zorunlu askerliği protesto etti. Harediler, yolu trafiğe kapatarak araçların geçişini engelledi, Batı Kudüs'te trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu. İsrail polisi, göstericilerin arasında kalan bir askeri kurtarmak için ses bombası kullanırken atlı polisler yolu kapatan göstericileri dağıtmaya çalıştı.