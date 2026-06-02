İsrail'de zorunlu askerlik krizi: Ultra Ortodoks Yahudiler sokakları karıştırdı! Karakola saldırı
İsrail’de zorunlu askerlik krizi büyüyor. Batı Kudüs başta olmak üzere birçok kentte sokağa çıkan Ultra Ortodoks Yahudiler, askerlik karşıtı protestolarda yolları kapattı. Polis, göstericilere ses bombaları ve atlı birliklerle müdahale etti.
Hızlı Özet Göster
- İsrail polisi, Batı Kudüs'te zorunlu askerlik ve orduya katılmayı reddeden Ultra Ortodoks Yahudilere ses bombalarıyla müdahale etti.
- Göstericiler, Batı Kudüs’teki Hamitarim Köprüsü'nde yolu kapatarak trafiği durma noktasına getirdi.
- İsrail polisi, göstericiler arasında kalan bir askeri kurtarmak için ses bombası kullanırken atlı polislerle müdahale etti.
- Bnei Brak'ta protestocular ana yolları ve demiryolunu kapattı, gösteriler İsrail'in diğer bölgelerine de yayıldı.
- İsrail Yüksek Mahkemesi, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığını belirten bir karar vermişti.
İsrail polisi, başta Batı Kudüs olmak üzere çeşitli kentlerde zorunlu askerlik ve orduya katılmayı reddedenlerin gözaltına alınmasını protesto eden Ultra Ortodoks Yahudilere (Haredi) ses bombalarıyla müdahale etti.
HAREDİLER ŞEHİRLERİ KARIŞTIRDI
Batı Kudüs'ün önemli kavşaklarından Hamitarim Köprüsü'nde bir araya gelen göstericiler, dün Beyt Şemeş'te 9 Haredi'nin gözaltına alınmasını ve zorunlu askerliği protesto etti.
Harediler, yolu trafiğe kapatarak araçların geçişini engelledi, Batı Kudüs'te trafiğin durma noktasına gelmesine neden oldu.
İsrail polisi, göstericilerin arasında kalan bir askeri kurtarmak için ses bombası kullanırken atlı polisler yolu kapatan göstericileri dağıtmaya çalıştı.
"ÖLÜRÜZ DE ORDUYA KATILMAYIZ"
Harediler, orduya katılmayı reddedenlerin gözaltına alınması nedeniyle "ülkeyi durduracağız", "bu sadece başlangıç" ve "ölürüz de orduya katılmayız" sloganları attı.
Israel Hayom gazetesi, Batı Kudüs'te çıkan olaylarda 2 polisin hafif şekilde yaralandığını aktardı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde gösterilerin Batı Kudüs'le sınırlı kalmadığı, İsrail'in kuzeyindeki Safed, güneyindeki Netivot ve orta kesimindeki Bnei Brak'ta da yüksek katılımlı gösteriler düzenlendiğini kaydetti.
Haberde, Bnei Brak'taki gösteride, protestocuların ana yolları ve demiryolunu geçişlere kapattığı bildirildi.
Öte yandan, Beit Şemeş'te karakolu basan 8 Haredi'nin yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldığı kaydedildi.
KARAKOLA DA SALDIRDILAR
Dün, Beit Şemeş kentinde bir Haredi'nin asker kaçağı olduğu gerekçesiyle tutuklanması üzerine bölgedeki karakol Haredilerin saldırısına uğramıştı.
İsrail polisi, polis merkezini basan Haredileri engellemek için ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı.
İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran 2024'te, herkesin zorunlu askerlik yaptığı İsrail'de, Haredilerin askerlikten muaf tutulmasının yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti.
Bu karara İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümetindeki Haredi partiler şiddetle karşı çıkmış ve yeni bir zorunlu askerlik yasası hazırlanması için baskıları artırmıştı.
Söz konusu yasa konusunda uzlaşı sağlanamaması ülkede siyasi krize neden olmuştu.