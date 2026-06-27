Avrupa’da aşırı sıcak alarmı: İspanya’da 212, Fransa’da en az 55 can kaybı

Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yaşamı zorlaştırırken, Türkiye'de hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 5 derece artması bekleniyor. İspanya'da sıcaklıkların yol açtığı can kaybı en yüksek seviyeye ulaştı. İspanya Ulusal Meteoroloji Ajansı'nın verilerine göre son dört gün içinde 212 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

Avrupa’yı etkisi altına alan rekor sıcak hava dalgası can almaya devam ediyor. (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Yetkililer, çarşambayı perşembeye bağlayan gecenin ülke tarihindeki "en sıcak gece" olarak kayıtlara geçtiğini açıkladı. İtalya'da da aşırı sıcakların bilançosu ağır oldu. Tarım işçileri de dahil olmak üzere en az 5 kişi sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetti. Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının hafta sonundan itibaren Doğu Avrupa'ya kayacağını belirtiyor. Almanya'nın cumartesi günü sıcak hava dalgasının merkez üssü olması beklenirken, Polonya, Macaristan ve Hırvatistan'da da sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.