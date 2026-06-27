Avrupa’da aşırı sıcak alarmı: İspanya’da 212 can kaybı, Fransa’da bilanço artıyor
Avrupa’yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası İspanya, Fransa ve İtalya’da can kayıplarına yol açtı. İspanya’da sıcakla ilişkilendirilen ölüm sayısı 212’ye yükselirken, Fransa’da boğulma ve sıcak araç vakaları nedeniyle can kayıpları bildirildi.
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- Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa'da 37 vilayette kırmızı alarm ilan edildi ve Paris'te aşırı sıcaklardan etkilenen 109 kişi hayatını kaybetti.
- Almanya'da sıcaklıklar bazı bölgelerde 42 dereceye kadar yükselirken, orman yangını riski ve demir yolu altyapısında ray deformasyonu uyarıları yapıldı.
- Fransa, İspanya ve İtalya, sıcak hava dalgasının ekonomik etkilerini araştırırken, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki 4 yıl içinde 500 milyar avroluk ekonomik kayıp yaşaması öngörülüyor.
- Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının Doğu Avrupa'ya kayacağını ve Polonya, Macaristan ile Hırvatistan'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceğini belirtiyor.
- Türkiye'de hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 5 derece artması beklenirken, en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülmesi öngörülüyor.
Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yaşamı zorlaştırırken, Türkiye'de hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 5 derece artması bekleniyor.
Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde aşırı sıcaklar etkisini artırdı. Fransa'da Paris ve çevresini kapsayan Ile-de-France bölgesindeki hastanelere son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvururken, ülke genelinde 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette turuncu alarm ilan edildi.
Paris'te yalnızca son 24 saatte aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakama huzurevleri ve hastanelerdeki ölümler dahil edilmedi. İspanya'da ise can kaybı sayısı 212 kişiye yükseldi. Aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerde acil durum planı devreye alınırken, hükümet sağlık kuruluşları için 30 bin klima siparişi verdi ve hastanelerin soğutulması amacıyla 100 milyon avroluk bütçe ayırdı.
Almanya'da ise sıcaklıklar bazı bölgelerde 42 dereceye kadar yükseldi. Alman Meteoroloji Servisi (DWD), özellikle batı ve güneybatı kesimlerinde mevsim normallerinin yaklaşık 15 derece üzerinde sıcaklık ölçüldüğünü açıkladı. Yüksek sıcaklık nedeniyle orman yangını riskinin en üst seviyeye çıktığı belirtilirken, demir yolu altyapısında ray deformasyonu riski nedeniyle gecikme ve sefer değişikliği uyarıları yapıldı.
Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının hafta sonundan itibaren Doğu Avrupa'ya kayacağını belirtiyor. Polonya, Macaristan ve Hırvatistan'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
AVRUPA EKONOMİSİNE AĞIR DARBE
Fransa, İspanya ve İtalya, sıcak hava dalgasının ekonomik etkilerini araştırıyor. Araştırmalara göre Avrupa Birliği'nin önümüzdeki 4 yıl içinde aşırı sıcaklar nedeniyle 500 milyar avroluk ekonomik kayıp yaşaması öngörülüyor.
ÜLKELERDE ALINAN ÖNLEMLER
|Ülke
|Alınan Önlemler
|İspanya
|Aşırı sıcaklara karşı sağlık uyarıları yayımlandı. Vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları istendi.
|Fransa
|Paris ve çevresi dahil 37 vilayette kırmızı alarm ilan edildi. Hastanelerde acil durum planı devreye alınırken, sağlık kuruluşları için 30 bin klima siparişi verildi ve soğutma çalışmaları için 100 milyon avroluk bütçe ayrıldı.
|İtalya
|Açık alanda çalışanlar için sıcak çarpmasına karşı ek tedbirler uygulanmaya devam ediliyor.
|Almanya
|Bazı bölgelerde sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Orman yangını riski en üst seviyeye çıkarılırken, demir yolu ulaşımında gecikme ve sefer değişikliği uyarıları yapıldı. Açık hava etkinliklerinde de güvenlik önlemleri artırıldı.
|Polonya, Macaristan ve Hırvatistan
|Yetkililer beklenen sıcak hava dalgasına karşı acil hazırlık ve önlem planlarını devreye aldı.
OMEGA YAKIP GEÇECEK
Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası Türkiye'ye doğru ilerliyor. Batı Avrupa'da can kayıplarına, enerji altyapısında aksamalara ve hayatın durma noktasına gelmesine neden olan "Omega blokajı" kaynaklı sıcakların, Balkanlar üzerinden Türkiye'de de etkili olması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre yeni haftada en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülmesi bekleniyor. Diyarbakır'da sıcaklığın 37 dereceye, Şanlıurfa'da ise 38 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Batman çevresinde de termometrelerin 37 dereceyi göstermesi bekleniyor. İstanbul ise 35 dereceyi görecek.
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