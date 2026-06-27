Avrupa’da aşırı sıcak alarmı: İspanya’da 212 can kaybı, Fransa’da bilanço artıyor

Türkiye'de hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 5 derece artması beklenirken, en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülmesi öngörülüyor.

Meteoroloji uzmanları, sıcak hava dalgasının Doğu Avrupa'ya kayacağını ve Polonya, Macaristan ile Hırvatistan'da sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceğini belirtiyor.

Fransa, İspanya ve İtalya, sıcak hava dalgasının ekonomik etkilerini araştırırken, Avrupa Birliği'nin önümüzdeki 4 yıl içinde 500 milyar avroluk ekonomik kayıp yaşaması öngörülüyor.

Almanya'da sıcaklıklar bazı bölgelerde 42 dereceye kadar yükselirken, orman yangını riski ve demir yolu altyapısında ray deformasyonu uyarıları yapıldı.

Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa'da 37 vilayette kırmızı alarm ilan edildi ve Paris'te aşırı sıcaklardan etkilenen 109 kişi hayatını kaybetti.

Avrupa genelinde etkili olan sıcak hava dalgası yaşamı zorlaştırırken, Türkiye'de hafta sonundan itibaren sıcaklıkların 5 derece artması bekleniyor.

Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde aşırı sıcaklar etkisini artırdı. Fransa'da Paris ve çevresini kapsayan Ile-de-France bölgesindeki hastanelere son 24 saatte yaklaşık 3 bin kişi başvururken, ülke genelinde 37 vilayette kırmızı, 48 vilayette turuncu alarm ilan edildi.

Paris'te yalnızca son 24 saatte aşırı sıcaklardan etkilendiği değerlendirilen 109 kişi yaşamını yitirdi. Bu rakama huzurevleri ve hastanelerdeki ölümler dahil edilmedi. İspanya'da ise can kaybı sayısı 212 kişiye yükseldi. Aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerde acil durum planı devreye alınırken, hükümet sağlık kuruluşları için 30 bin klima siparişi verdi ve hastanelerin soğutulması amacıyla 100 milyon avroluk bütçe ayırdı.