Avrupa Parlamentosunda BYD için yasak talebi: "Askeri tesislere yaklaşamasınlar" Türkiye'nin izindeler
Yabancı elektrikli araçların üzerindeki gelişmiş sensörler ve yapay zeka teknolojilerinin savunma tesislerinde oluşturduğu güvenlik açıkları, Türkiye’nin ardından Avrupa’yı da harekete geçirdi. Avrupa Parlamentosu üyeleri, Çinli araç üreticisi BYD’nin siber güvenlik düzenlemeleri kapsamında yüksek riskli tedarikçi sınıfına alınmasını istedi. AP üyesi Francois Kalfon öncülüğündeki milletvekilleri, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu ve AB Komisyonuna mektup göndererek Çin menşeili araçların askeri tesislere girişinin kısıtlanmasını talep etti.
Türkiye'nin savunma sanayisi devleri ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI'nin tesislerine yabancı elektrikli araçların girişine getirdiği kısıtlama kararı, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) geniş yankı uyandırdı. Türkiye'nin attığı güvenlik adımı, Avrupa'daki stratejik tesislerin korunması tartışmalarını beraberinde getirdi.
BYD'YE ENGEL İSTEDİLER
Avrupa Parlamentosu üyesi Francois Kalfon, 8 milletvekili ile birlikte AB Komisyonu'na başvurarak Çinli otomobil üreticisi BYD'nin kamu alımlarının dışında tutulmasını ve araçlarının askeri tesisler ile hassas bölgelere erişiminin kısıtlanmasını talep etti.
Kalfon, Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'ya gönderdiği mektupta, araçlarda bulunan kameralar, GPS, mikrofonlar ve lazer sensörlerinin hassas verilerin toplanmasında kullanılabileceği uyarısında bulundu.
Açıklamada, bu araçların askeri üsler ve stratejik altyapılar yakınında ulusal güvenlik açısından ciddi riskler oluşturduğu savunuldu.
HİBRİT SAVAŞ ORTAMINA VURGU
İngiltere ve Polonya'nın Çinli şirketlerin ürettiği araçların askeri tesislere erişimini kısıtladığı, ABD ordusunun ise Japonya'daki üssünde BYD araçlarını yasakladığı hatırlatılan açıklamada, Fransa'nın henüz benzer güvenlik önlemleri almadığı belirtildi.
Fransa ve AB'nin harekete geçmek için kanıtlanmış bir casusluk olayını beklememesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, hibrit savaş ortamında stratejik tesislerin derhal korunması gerektiği aktarıldı.
Fransız hükümeti ve AB Komisyonu'na, araçların askeri tesisler ile hassas altyapılara erişiminin kısıtlanması ve BYD'nin kamu alımlarından dışlanması çağrısı yapıldı.
Ayrıca, müzakereleri devam eden AB siber güvenlik düzenlemesi kapsamında şirketin yüksek riskli tedarikçi olarak sınıflandırılması ve BYD araçlarının Avrupa'ya ithalatının sınırlandırılması istendi.
"HER ARABA BİR FÜZE"
Yapay zekanın insanları yönlendirme kapasitesi ve otonom araçların güvenlik riskleri üzerine değerlendirmelerde bulunan TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, savunma sanayisinde alınan yeni tedbirleri paylaşmıştı.
Yabancı elektrikli araçların üzerindeki sensörler vasıtasıyla haritalandırma yaptığını belirten Akşit, yerli otomobiller hariç bu araçların askeri tesislere girişine izin verilmediğini kaydetmişti.
Yapay zekanın sahte veriler üretebildiğini aktaran Akşit, robot süpürgelerden akıllı ev sistemlerine kadar internete bağlı bütün cihazların kötü niyetli kişilerce ele geçirilebileceği uyarısını yapmıştı.