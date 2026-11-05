AP üyesi Francois Kalfon ve 8 milletvekili, Çinli otomobil üreticisi BYD araçlarının casusluk ve veri toplama riski barındırdığı gerekçesiyle kamu alımları ile hassas bölgelerden uzak tutulması için AB Komisyonuna başvurdu.

Fransa ve AB'nin harekete geçmek için kanıtlanmış bir casusluk olayını beklememesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, hibrit savaş ortamında stratejik tesislerin derhal korunması gerektiği aktarıldı.

İngiltere ve Polonya'nın Çinli şirketlerin ürettiği araçların askeri tesislere erişimini kısıtladığı, ABD ordusunun ise Japonya'daki üssünde BYD araçlarını yasakladığı hatırlatılan açıklamada, Fransa'nın henüz benzer güvenlik önlemleri almadığı belirtildi.

Fransız hükümeti ve AB Komisyonu'na, araçların askeri tesisler ile hassas altyapılara erişiminin kısıtlanması ve BYD'nin kamu alımlarından dışlanması çağrısı yapıldı.

Ayrıca, müzakereleri devam eden AB siber güvenlik düzenlemesi kapsamında şirketin yüksek riskli tedarikçi olarak sınıflandırılması ve BYD araçlarının Avrupa'ya ithalatının sınırlandırılması istendi.

AP üyesi Francois Kalfon ve 8 milletvekili, Çinli otomobil üreticisi BYD araçlarının casusluk ve veri toplama riski barındırdığı gerekçesiyle kamu alımları ile hassas bölgelerden uzak tutulması için AB Komisyonuna başvurdu.