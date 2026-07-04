Arnavut askerleri İsrail eğitecek! Edi Rama'dan skandal ortaklık: "Tek dostumuz Tel Aviv" dedi
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail ile kanlı ortaklıklarını dünyaya ilan etti. Arnavutluk ile Tel Aviv ortaklığı kapsamında İsrailli askeri eğitmenler, Arnavutluk askerlerini eğitecek. Ulusal Uçuş Okulu’nun açılış programında konuşan Rama, İsrail’i en büyük güvence, dost ve müttefik olarak nitelendirdi. Daha önce de Netanyahu’ya övgüler dizen Rama’ya tepki yağıyor.
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, İsrail ile skandal bir ortaklığa imza attı.
Arnavutluk ile İsrail son birkaç yılda kademeli olarak büyüyen ve Temmuz 2026'da açılan Ulusal Uçuş Okulu ile en somut aşamasına ulaşan askeri eğitim ve savunma sanayii ortaklığı içindeler. Bu ortaklık Rama'nın "En büyük güvencemiz, dostumuz ve müttefikimiz İsrail" sözleriyle farklı bir boyut kazandı.
ARNAVUTLUK İLE İSRAİL ARASINDA KANLI ORTAKLIK
Askeri ortaklığın operasyonel ayağı, Arnavutluk Savunma Bakanlığına bağlı devlet silah üretim şirketi KAYO ile İsrail'in küresel savunma sanayii ve askeri teknoloji devi Elbit Systems arasında yürütülüyor.
ELBIT SYSTEMS RESMİ ŞUBE AÇTI
Elbit Systems, 2026 yılının mayıs ayında Arnavutluk'ta resmi bir şube açarak ülkedeki kalıcı faaliyetlerini tescilledi. İki kurum arasındaki ilk büyük anlaşmalar 2025 yılında imzalandı ve Arnavutluk, İsrail menşeli şirketlerden milyonlarca avroluk askeri mühimmat ve teknoloji tedarik etmeye başladı.
ARNAVUTLUK ASKERİNE İSRAİL EĞİTİMİ
Temmuz 2026'da ise Rinas Hava Üssü'nde Ulusal Uçuş Okulu açıldı. Rama, uçuş okulunun açılışında doğrudan İsrail modelini Arnavutluk'a taşımayı amaçlayan Ulusal Özel Kuvvetler Akademisi projesini ilan etti.
Arnavutluk hükümeti, İsrail askeri eğitmenlerini ülkeye getirmek için doğrudan müzakereler yürütüyor. İsrail güvenlik ve hava kuvvetleri sistematiğini temel alacak olan skandal akademide, Kosova'dan gelecek öğrenciler de yer alacak.
EDİ RAMA'DAN SKANDAL SÖZLER
Edi Rama, Ulusal Uçuş Okulu'nun açılış programında yaptığı konuşmada İsrail ile "dost ve müttefik" olduklarını vurgulayan skandal ifadeler kullandı ve şöyle dedi:
"Özel kuvvetlerin eğitimi, öğretimi ve sertifikasyonu alanında dünyanın önde gelen mükemmeliyet merkezlerinden birini İsrail'den getirmek üzere partnerlerimizle görüşmeler yürütüyoruz. Hedefimiz, savunma sistemimizin dönüşümünü sağlayacak bu iki yeni kutbun (Uçuş Okulu ve Özel Kuvvetler Okulu) sınırlarımızın ötesinde birer mükemmeliyet merkezi haline gelmesidir; bu konudaki güvencemiz, dostumuz ve müttefikimiz olan İsrail güvenlik güçleri ve hava kuvvetleridir. Okul ayrıca diğer partnerlerle de iş birliği yapacak, başka bağlara da açık olacaktır ancak başlangıç çok iyi/hayırlı olmuştur."
NETANYAHU'YA ÖVGÜLER DİZMİŞTİ
Rama ocak ayında da İsrail'e resmi ziyaret düzenlemiş ve Binyamin Netanyahu'ya övgü dolu sözlerle hitap etmişti. Konuşmasında İsrail meclisinin "çok özel bir yer" olduğunu ve burada olmaktan "büyük onur" duyduğunu belirten Rama, Netanyahu'ya övgü dolu ifadeler kullanan Rama, kendi ülkesi de dahil, dünyanın dört bir yanından tepki görmüştü. Rama'nın konuşması öncesinde, 3 farklı partiye mensup Arap milletvekilleri "siyasi boykot" yaparak İsrail meclisini terk etti.
TEPKİ BÜYÜK: "ÇOCUK ÖLDÜRMEYİ DE ÖĞRETECEK Mİ?"
Rama'nın İsrail'le iş birliklerini ilan ettiği son konuşması da büyük tepki gördü. Sosyal medya kullanıcıları, "İsrail askerleri Arnavut güçlerine çocuk öldürmeyi de öğretecek mi?" şeklinde tepki gösterdi.
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