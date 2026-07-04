Miniklerin yüzü Türkiye ile gülüyor: Gazze'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

İsrail'in saldırıları ve ağır insani koşulların gölgesindeki Gazze Şeridi'nde, Türkiye'nin desteğiyle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen "Umut Pınarları 2026" yaz kampları başladı.

Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi tarafından, Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Abdusselam Heniye'nin himayesinde düzenlenen kampların açılış programı, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Nusayrat Hizmetler Kulübü'nde gerçekleştirildi.

Açılış programında çocuklar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı afiş önünde toplanarak ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı.

Farklı yaş gruplarından çocukların katıldığı programda ilahi dinletileri, Filistin halk oyunlarından debke gösterileri, karate ve sirk gösterileri ile çeşitli eğlence etkinlikleri düzenlendi.

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Programla, İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle zorlu insani koşullarda yaşayan çocuklara güvenli bir sosyal ortam sunulması, psikososyal destek verilmesi ve kültürel, sportif ile eğitsel faaliyetler aracılığıyla gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

TÜRKİYE'NİN DESTEĞİYLE 60 YAZ KAMPI AÇILDI

Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gassan Muhaysin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz kamplarının Türkiye'nin desteğiyle düzenlendiğini belirterek, bunun savaş ve ağır insani koşullar altında yaşayan Gazze'deki çocuklara yönelik bir destek ve dayanışma mesajı taşıdığını söyledi.

Kampların temel amacının savaşın çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletmek ve yüzlerinde yeniden tebessüm oluşturmak olduğunu dile getiren Muhaysin, "İsrail'in geride bıraktığı ölüm ve yıkıma rağmen çocuklarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz." dedi.