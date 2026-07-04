Almanya'da AfD krizi büyüyor! Göçmen ve İslam karşıtı partiye protesto
Almanya'nın Thüringen eyaletinin başkenti Erfurt'ta, göçmen ve İslam karşıtı söylemleri nedeniyle uzun süredir tartışılan aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) kongresi öncesinde binlerce kişi protesto gösterisi düzenledi. Göstericiler fuar alanına giden yolları barikatlarla kapatırken, polis biber gazı ve copla müdahale etti. Yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı protestolar, ülkede AfD'nin yükselişiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Erfurt'ta düzenlediği büyük kongre öncesinde sokaklar gerildi. Kongreyi engellemek isteyen binlerce protestocu fuar alanına giden yolları kapatarak ulaşımı durdurmaya çalışırken, polis göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.
ERFURT'TA YOLLAR KAPATILDI
Göstericiler sabahın erken saatlerinden itibaren kongrenin düzenlendiği fuar alanına ulaşımı engellemek amacıyla eş zamanlı olarak 10 farklı noktada yolları araç trafiğine kapattı. Kurulan barikatlar nedeniyle kentte ulaşım aksarken, polis yolları yeniden açmak ve kongre güvenliğini sağlamak için geniş güvenlik önlemleri aldı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Protestolar sırasında göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı. Polis, barikatları kaldırmak amacıyla göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.
Yetkililerin verdiği ilk bilgilere göre Erfurt ve çevresindeki protestolara 15 ila 20 bin kişi katıldı.
AFD'NİN YÜKSELİŞİ TEPKİLERİ ARTIRDI
AfD'nin son dönemde kamuoyu yoklamalarında oy oranını artırması ülkede tartışmaları da beraberinde getirdi. Protestocular, partinin yıllık kongresini engelleyerek aşırı sağ söylemlere tepki gösterdiklerini ifade etti.
AFD NEDEN TARTIŞILIYOR?
AfD, 2013 yılında Euro Bölgesi borç krizine tepki olarak kuruldu. Ancak sonraki yıllarda göç, sığınmacılar ve İslam karşıtı söylemleri nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi oldu.
Partiye yönelik eleştiriler arasında;
- Göçmen karşıtı politikalar,
- Yabancı kökenli kişilerin sınır dışı edilmesine yönelik öneriler,
- Bazı yöneticilerin Nazi dönemine ilişkin tartışmalı açıklamaları,
- Demokratik kurumlara yönelik sert eleştiriler
öne çıkıyor.
2013'TE KURULDU
AfD, 6 Şubat 2013'te ekonomi profesörü Bernd Lucke öncülüğünde kuruldu. Parti ilk yıllarında Euro politikalarına muhalefet ederken zamanla göç ve güvenlik politikalarını merkeze alan aşırı sağ bir çizgiye yöneldi.