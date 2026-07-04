Almanya'da AfD krizi büyüyor! Göçmen ve İslam karşıtı partiye protesto

Almanya'da aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Erfurt'ta düzenlediği büyük kongre öncesinde sokaklar gerildi. Kongreyi engellemek isteyen binlerce protestocu fuar alanına giden yolları kapatarak ulaşımı durdurmaya çalışırken, polis göstericilere biber gazı ve copla müdahale etti.

Yaklaşık 20 bin kişi fuar alanına giden yolları barikatlarla kapattı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.) ERFURT'TA YOLLAR KAPATILDI Göstericiler sabahın erken saatlerinden itibaren kongrenin düzenlendiği fuar alanına ulaşımı engellemek amacıyla eş zamanlı olarak 10 farklı noktada yolları araç trafiğine kapattı. Kurulan barikatlar nedeniyle kentte ulaşım aksarken, polis yolları yeniden açmak ve kongre güvenliğini sağlamak için geniş güvenlik önlemleri aldı. Takvim Kaynak Tercihleri