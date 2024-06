Apple’a açık mektup! Çalışanlar bağışlarının İsrail ordusuna ve Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlere verilmemesi için çağrı yaptı

SOYKIRIM ORDUSUNA BAĞIŞ

Apple, Benevity adlı platform aracılığıyla çok sayıda kar amacı gütmeyen kuruluşa bağışta bulunuyor. Bağış listesindeki kurumların arasında İsrail ordusundaki askerlere bağış toplayan "Friends of the IDF (FIDF)", Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden Yahudi yerleşimcilere katkı sağlayan "HaYovel", "One Israel Fund", "the Jewish National Fund" ve "IsraelGives" isimli örgütler yer alıyor.

Apple, nisan ayında Filistin'e kefiye, broş, bileklik ya da kıyafetlerindeki sembollerle destek veren çalışanlarına baskı yapmış ve "Apples4Ceasefire" adı altında örgütlenen Apple çalışanları, nisan ayında "Filistin halkına desteklerini kefiye, iğne, bilezik veya kıyafetlerle ifade eden" Apple Store çalışanlarının disipline gönderilmesine ve işten çıkarılmasına itirazda bulunmuştu.

New York'ta "Bizim paramızla değil" adlı grup, eyaletteki kar amacı gütmeyen kuruluşların İsraillilerin Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da gasbettiği Filistin toprakları için bağış toplama yetkilerini ve kar amacı gütmeyen kuruluş statülerini kaybetmesi amacıyla çaba gösteriyor.

BAĞIŞ KURULUŞLARI İNCELENMELİ

Anayasal Haklar Merkezinde kıdemli bir avukat olan Diala Shamas, bağış listesinde ismi geçen kurumları "en kötü aktörler" olarak nitelendirdi ve "Ne yazık ki Batı Şeria ve Gazze'deki yasa dışı faaliyetleri açıkça destekleyen kuruluşlar hakkında çok az inceleme yapıldı." şeklinde konuştu.

ABD Gelir İdaresi'nin uluslararası insan hakları hukukunu ihlal eden faaliyetlere karşı şirketlerin ve bireylerin katkılarını denetlemesi gerektiğini belirten Shamas şirketlerin bağış yaparken genellikle bir kuruluşun federal gelir vergisinden muaf ve kar amacı gütmediğini ifade eden "501(c)(3)" statüsüne sahip olduğu gerçeğine güvendiklerini söyledi ve "Ancak bir kuruluşun kar amacı gütmeyen bir statüye sahip olup olmadığına bakılmaksızın savaş suçlarına yardım ve yataklık etmek yasa dışı." dedi.

İsrail ordusu Gazze'de sivillere yönelik bombardımanı dışında ayrıca, gözaltındaki Filistinlilere de işkence uyguluyor. Apple ise soykırım ordusuna açık destek sağlıyor.

34,5 MİLYON DOLAR BAĞIŞLADILAR

Apple'ın bağışlar listesinde yer alan "Friends of the IDF", İsrail ordusu için bağış toplamak amacıyla kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kayıtlı ve savaşın başlamasından sonraki ilk haftalarda İsrail ordusuna 34,5 milyon dolar (yaklaşık 1 milyar 114 milyon 249 bin lira) bağış aktardığı iddia ediliyor.

The Guardian gazetesi Aralık 2023'te kitlesel fonlama platformu "IsraelGives"in 7 Ekim'den sonraki ay içinde Batı Şeria'daki "askeri, paramiliter ve yerleşim" faaliyetlerini desteklemek için 5,3 milyon doların (yaklaşık 171 milyon 180 bin lira) üzerinde bağış aldığını ortaya çıkarmıştı. Bu paranın orantısız şekilde Amerikalı bağışçılardan geldiği belirtilmişti.