ABD'li DJ Anyma'nın İstanbul'da vereceği konser, sahne şovlarında kullanılan semboller ve karanlık görseller nedeniyle tartışmaların odağına yerleşti. Konser, İstanbul Valiliğinin kararıyla iptal edilirken gösterilerin arkasındaki görsel dil de gündeme geldi. Sabah'tan Hakan Uç'un köşe yazısında kaleme aldığı konu da tam olarak bunu anlatıyor. Uç, Anyma'nın sahne şovlarının arkasındaki sembolleri ve tartışma konusu olan görsel dünyayı mercek altına aldı. İşte o yazı... Son günlerin en çok konuşulan konularından biri ABD'li DJ Anyma'nın subliminal mesajlar içeren konseri! Anyma'nın İstanbul'da vereceği konser bir anda tartışmalara neden oldu, daha sonra da konser valiliğin kararıyla iptal edildi. Peki, bu gösterinin iptal edilmesinin ardında yatan nedenler neydi? Gelin hep birlikte bakalım... Anyma'nın dev ekranlardaki gösterisinin sembollerini oluşturan kişi Alessio De Vecchi. Bu görsel şovun yönetmeni olan Vecchi, ünlü bir dijital görsel sanatçı. Vecchi'nin çalışmalarına topluca bakıldığında karşımıza yalnızca teknolojik bir görsel şov çıkmıyor. Aynı semboller, aynı karanlık estetik ve benzer mitolojik göndermeler yıllara yayılan bir görsel dilin parçaları olmuş. Şeytan figürü bunun en çarpıcı örneklerinden biri. Üstelik bu karakter yalnız değil. Varoluş, başkaldırı, yasak ve yeniden doğuş anlatılarıyla ilişkilendirilen güçlü simgeler aynı görsel evrenin içine yerleştiriliyor.

Sahne gösterileri tepki çekti (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi) Vecchi'nin bazı dijital çalışmalarında insan bedeni parçalanıyor, biçim değiştiriyor ve makineyle birleşiyor. Organik dokular, metal ve mekanik parçalar iç içe geçiyor. İnsan, olduğu hâliyle bırakılmayan; dönüştürülen, yeniden biçimlendirilen bir varlık olarak karşımıza çıkıyor. Anyma sahnesindeki dev figürlerde de aynı dil kullanılıyor. Mekanik bedenler, açılan göğüs kafesleri, insan ile makine arasındaki sınırın silinmesi, birbirine dönüşen bedenler... Teknoloji burada yalnızca dekor değil. İnsan bedenini yeniden kuran bir güç gibi gösteriliyor. Şeytan görselleri de bu durumu daha da belirginleştiriyor. Bunlar tabii ki rastgele seçilmemiş. Dikkatli bakışlar, Vecchi'nin benimsediği satanizm felsefesinin sembollerini açıkça görebilir. Üstelik bütün bunlar bir galerinin duvarında birkaç yüz kişinin gördüğü figürler olmaktan öteye gidiyor. Anyma'nın turnesiyle dünyaya yayılıyor. Önce binler, sonra on binler, daha sonra da milyonlarca insana ulaşıyor. Düşünün, devasa bir ekrandan bu şeytan figürleriyle görsel bir ritüel yapılıyor, o sırada aynı zamanda elektronik müzik, ışık ve ses bombardımanıyla izleyiciler etki altına alınıyor. Ve tabii ki amaçlanan oluyor: Görsel, müziğin arkasındaki dekor olmaktan çıkıp gösterinin ana unsurlarından birine dönüşüyor. Yani Anyma sahnesinde yalnızca müzik çalmıyor. İnsan, makine, varoluş, dönüşüm, başkaldırı ve karanlık üzerine kurulmuş bir görsel evren sunuluyor. Şeytan ise bu dünyanın tesadüfi bir karakteri değil. Karanlığın adının doğrudan ekrana yazılmış hâli.