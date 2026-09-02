Sosyal medyada dolaşıma giren sahne kayıtlarında yer alan devasa mekanik figürler, donuk robotik modeller ve kasvetli atmosfer; vatandaşlar tarafından geleneksel inanç değerlerini hedef alan örtülü bir ayin niteliğinde görüldü. Vatandaşların "sanat maskesi ardına sığınmış bir ifsat faaliyeti" ve toplumsal dokuya yönelik bir "kültürel terör" olarak nitelendirdiği organizasyona karşı idari makamlara yapılan kitlesel iptal başvuruları sonuç verdi.

Eğlence endüstrisinin görsel-işitsel sınırları zorlayan kitle gösterileri ile yerel-toplumsal kodlar arasındaki fay hatları, İstanbul'da planlanan dev organizasyon üzerinden yaşanan krizle bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bakırköy Ataköy Marina Arena'da 12 Eylül gecesi gerçekleşmesi beklenen "Anyma" konseri, sahne tasarımında ve tanıtım videolarında yer alan tekinsiz temaların kamuoyunda yarattığı infialin ardından resmi takvimden çıkarıldı.

NEDİR BU 'RAVE' KÜLTÜRÜ?

Konsere yöneltilen eleştirilerin arka planında, salt sahnedeki tekinsiz görüntüler değil; elektronik dans müziğinin en radikal kollarından biri olan "rave" kültürünün kitle psikolojisi üzerindeki tahribatı yer alıyor. 1980'lerin sonlarında İngiltere ve Avrupa'da yeraltı depo partileriyle filizlenen rave kültürü, yüksek tempolu müzik eşliğinde saatlerce süren kesintisiz dans seanslarını kapsıyor. Ancak eleştirmenlere göre bu yapı, masum bir müzikal dinletinin ötesinde, doğrudan insan biyolojisini ve algısını hedef alan mekanizmalar barındırıyor:

Akustik Yapı ve Trans (Trance) Mekaniği: Rave müziğin temelini, dakikada ortalama 120 ila 150 vuruş (BPM) arasında değişen 4/4'lük tekrarlayıcı ve hipnotik bas frekansları (sub-bass) oluşturur. İnsan beyni, dışarıdan gelen bu ritmik ses uyaranlarına karşı "frekans takip yanıtı" geliştirir. Saatler süren kesintisiz bas döngüleri, yüksek desibel ve karanlık mekânda patlayan stroboskop ışıklar; zihnin uyanık ve rasyonel düşünme hali olan Beta dalgalarını baskılayarak beyni Alfa ve Teta dalgalarının hâkim olduğu pasif, telkine açık bir "değişen bilinç durumuna" (trans) sürükler.